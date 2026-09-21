Đối thoại để giải quyết kiến nghị của người lao động

﻿

Người lao động nêu ý kiến tại Diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động “Tháng nghe dân nói” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điểm cầu chính đặt tại Hội trường Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây, kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây Gia Lai tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, qua tổng hợp bước đầu có hơn 100 ý kiến của đoàn viên, người lao động, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn gồm: việc làm, tiền lương, thu nhập; bảo hiểm, an toàn và sức khỏe lao động; nhà ở và phúc lợi thiết yếu; quan hệ lao động và vai trò của Công đoàn; kỹ năng, năng suất và khả năng thích ứng.

Cụ thể, các kiến nghị tập trung vào ổn định việc làm, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và những điều kiện bảo đảm cuộc sống; tình trạng chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục để được hưởng các chế độ; công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe trong quá trình làm việc. Các ý kiến cũng đề cập đến nhà ở xã hội, nhà trọ, nhà trẻ, trường học, giao thông, nước sạch, thiết chế văn hóa và các chính sách phúc lợi dành cho đoàn viên, nhất là người lao động làm việc xa quê, thu nhập còn hạn chế.

Người lao động nêu ý kiến tại Diễn đàn.

Người lao động cũng đặt vấn đề về thực hiện dân chủ tại cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại; đồng thời mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi, các nội dung về đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tự động hóa, nguy cơ mất việc và chuyển đổi việc làm cũng được quan tâm. Ngoài 5 nhóm vấn đề trên, các ý kiến còn đề cập những vấn đề thiết thực trong đời sống như thủ tục hành chính, thuế thu nhập cá nhân, phòng, chống tín dụng đen, an ninh, an toàn tại khu nhà trọ và hỗ trợ lao động di cư.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung cho biết, quá trình đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc và tiếp nhận các kiến nghị trước Diễn đàn, các cấp Công đoàn nhận thấy dù mỗi người lao động có hoàn cảnh, công việc và mối quan tâm khác nhau, mong muốn chung vẫn là có việc làm ổn định, thu nhập đủ sống, được bảo đảm quyền lợi, làm việc trong môi trường an toàn và có cơ hội để cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, trước những yêu cầu mới của thị trường lao động, chăm lo cho người lao động không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt mà còn phải chuẩn bị cho họ khả năng thích ứng với công việc trong giai đoạn mới, nhất là trước tác động của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tự động hóa.

Tại Diễn đàn, đoàn viên, người lao động được trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng, đại diện người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn.

Chị Mầu Thị Quảng, công nhân Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, cho biết thu nhập còn hạn chế, chị mong muốn được vay vốn để buôn bán nhỏ, chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, chị chưa rõ về điều kiện, thủ tục vay vốn.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Triều Quang giải đáp các vấn đề liên quan đến vốn vay ưu đãi tại Diễn đàn.

Giải đáp vấn đề, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Triều Quang cho biết, theo Luật Việc làm và Nghị định số 338/2025/NĐ-CP, người lao động đang có việc làm, có thu nhập vẫn được vay vốn nếu có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phương án sử dụng vốn để tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm. Người vay không bắt buộc phải thuộc hộ nghèo hoặc đang thất nghiệp. Mức vay tối đa 200 triệu đồng/người, thời hạn tối đa 120 tháng. Người có nhu cầu có thể liên hệ Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội để được hướng dẫn.

Về nhà ở, chị Huỳnh Thị Dung, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Phước, mong muốn được tiếp cận nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, song cho rằng việc tiếp cận các dự án còn khó khăn.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang quan tâm bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động. Theo quy hoạch, trong Khu kinh tế có khoảng 43,46 ha đất dành cho nhà ở xã hội; tại các khu công nghiệp có khoảng 39,52 ha đất dành cho nhà lưu trú công nhân. Cùng với nhà ở, tỉnh quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa - thể thao, nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động. Thời gian tới, ngành Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp cụ thể hóa quỹ đất, thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gắn với hạ tầng thiết yếu, góp phần giúp người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Với tinh thần “Lắng nghe để thấu hiểu - Đối thoại để hành động”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung cho biết, các câu hỏi, kiến nghị sẽ được ghi nhận đầy đủ. Những vấn đề chưa thể giải quyết ngay sẽ được chuyển đến đúng cơ quan thụ lý và thông báo cụ thể về thời hạn xử lý.

Thông qua Diễn đàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai hướng tới nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, đối thoại, thương lượng tập thể và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết và phản hồi kiến nghị của đoàn viên, người lao động.