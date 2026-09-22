Đối thoại dân chủ, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ

Thượng tá Mai Tất Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 994B báo cáo các nội dung kiểm tra

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994B đã tham gia đối thoại.

Hoạt động nhằm đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, phát huy trách nhiệm của mỗi quân nhân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo báo cáo của Đảng ủy Trung đoàn 994B, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Đảng bộ, đơn vị luôn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chính trị chủ động tham mưu, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong Đảng bộ, đơn vị. Dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của người chỉ huy được phát huy; cán bộ, chiến sĩ cơ bản chấp hành nghiêm kỷ luật.

Các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân được duy trì hoạt động, phát huy vai trò, góp phần tạo sự thống nhất trong đơn vị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến trên 3 nhóm nội dung: quân sự - chuyên môn; chính trị; kinh tế - đời sống.

Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 994B đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Ở lĩnh vực quân sự - chuyên môn, các ý kiến tập trung vào công tác quán triệt, phổ biến nhiệm vụ chính trị; kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc chấp hành các quy định, quy tắc, điều lệnh, điều lệ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chính trị, cán bộ, chiến sĩ trao đổi về công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân; sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đối với điều kiện, môi trường công tác, đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của bộ đội. Các nội dung về thực hiện đối thoại dân chủ giữa cấp trên với cấp dưới; công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ, chính sách; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, tập thể cũng được trao đổi thẳng thắn, dân chủ.

Cán bộ, chiến sĩ đồng thời đóng góp ý kiến về phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp; hoạt động của Hội đồng Quân nhân và phong trào của các tổ chức quần chúng.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia đối thoại

Đối với lĩnh vực kinh tế - đời sống, các ý kiến tập trung vào việc quán triệt, thực hiện chủ trương, biện pháp tăng gia sản xuất; công khai tài chính; bảo đảm cơ sở vật chất, đời sống tinh thần và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, quân đội.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Thanh Quảng yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn BB994B tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nội dung dân chủ trong đơn vị, qua đó kịp thời nắm bắt và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng nhấn mạnh, phát huy dân chủ phải được tiến hành thường xuyên, trên tất cả các lĩnh vực và trong từng tổ chức; chú trọng quán triệt đầy đủ tình hình, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác chuyên môn và các nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ huy; giữ vững đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.