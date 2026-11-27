Tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mới nổi là các định hướng trọng tâm được đặt ra tại Đối thoại Thương mại và Đầu tư Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Liên minh châu Âu (EU), trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič đồng chủ trì đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại Đối thoại Thương mại và Đầu tư Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - EU

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh: Kinh tế và thương mại toàn cầu đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi về phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh, cấu trúc chuỗi cung ứng và xu hướng liên kết kinh tế quốc tế.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng thích ứng của các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế có chung tầm nhìn và quan điểm về thương mại tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, CPTPP và EU là hai không gian kinh tế có mức độ liên kết sâu rộng, cùng chia sẻ nhiều nguyên tắc và mục tiêu phát triển. Với quy mô thị trường, trình độ phát triển, thế mạnh và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, việc tăng cường hợp tác giữa CPTPP và EU không chỉ mở ra những cơ hội mới về thương mại và đầu tư, mà còn góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế và hướng tới tăng trưởng bao trùm, bền vững.

Tiếp nối những kết quả của Đối thoại lần thứ nhất, tôi vui mừng nhận thấy trong năm 2026, các thành viên CPTPP và EU đã tích cực phối hợp triển khai chương trình hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi chính sách, tham vấn kỹ thuật và kết nối chuyên gia trên cả ba trụ cột ưu tiên.

Trong lĩnh vực thương mại số, các bên đã chú trọng trao đổi về cách tiếp cận trong xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nhận diện những điểm tương đồng và cơ hội hợp tác. Đây là nền tảng để tạo thuận lợi cho thương mại số, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các cơ hội từ kinh tế số, đồng thời tính đến điều kiện phát triển và đặc thù của mỗi bên.

Đối với môi trường thương mại toàn cầu, các bên đã tăng cường trao đổi về việc củng cố hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm và thúc đẩy cải cách WTO. Việc tăng cường trao đổi giữa các cơ quan hoạch định chính sách, các chuyên gia và đại diện của các bên tại Geneva góp phần xác định các ưu tiên chung và cơ hội phối hợp trong khuôn khổ đa phương.

Về nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, các hoạt động trao đổi tập trung vào đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, chia sẻ kinh nghiệm về thuận lợi hóa thương mại, nâng cao hiệu quả tận dụng các hiệp định thương mại tự do và tìm kiếm cơ hội kết nối các cơ quan xúc tiến thương mại với cộng đồng doanh nghiệp. Những nội dung này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Những nỗ lực trong thời gian qua cho thấy quyết tâm chung của các thành viên CPTPP và EU trong việc từng bước chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những hoạt động cụ thể, đồng thời tạo nền tảng để xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định Việt Nam kỳ vọng Đối thoại ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các bên cùng trao đổi về những định hướng ưu tiên, nhằm đưa hợp tác CPTPP – EU ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.

Theo đó, tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chương trình làm việc hiện có, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng và lợi ích chung, qua đó sớm mang lại những kết quả cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan. Ngoài ra, chủ động nghiên cứu, xác định những vấn đề mới nổi và cơ hội hợp tác mới, phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế và thương mại quốc tế, trên cơ sở đồng thuận và có tính đến điều kiện, ưu tiên của mỗi bên.

Về lâu dài cần hướng tới xây dựng tầm nhìn và các ưu tiên hợp tác dài hạn, phát huy vai trò của CPTPP và EU trong việc đóng góp vào quá trình định hình các quy tắc thương mại quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối thương mại và đầu tư giữa hai bên, với những bước đi cụ thể ngay từ năm 2027.

Toàn cảnh Đối thoại Thương mại và Đầu tư Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - EU

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái tin tưởng với tinh thần cởi mở, xây dựng và hướng tới kết quả, chúng ta sẽ cùng nhau đưa hợp tác CPTPP – EU ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu về hợp tác giữa các khu vực kinh tế, đóng góp tích cực vào một môi trường thương mại quốc tế ổn định, rộng mở, bao trùm và bền vững.

Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu phát biểu.

Tại phiên đối thoại, Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu cho biết: Thương mại giữa Canada và các đối tác CPTPP tăng mạnh từ khi Hiệp định có hiệu lực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN.

Thời gian tới, các bên sẽ tập trung chống gian lận thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định, xây dựng văn kiện tham chiếu về dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, đồng thời lập diễn đàn thương mại số mới có sự tham gia của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa EU và CPTPP. Trong giai đoạn thương mại quốc tế đối mặt với nhiều biến động và thách thức mới, việc củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác và duy trì các chuỗi cung ứng ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu.

Ông Maroš Šefčovič cũng đề cập đến việc tăng cường phối hợp trong cảnh báo sớm rủi ro chuỗi cung ứng, thúc đẩy khả năng tương thích giữa các hệ thống thương mại số và hợp tác về các biện pháp môi trường liên quan đến thương mại. Qua đó, Đối thoại CPTPP - EU được kỳ vọng tạo thêm động lực hợp tác, góp phần củng cố hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ.