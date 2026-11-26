Đưa định hướng hợp tác thành hành động cụ thể

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Đối thoại Thương mại và Đầu tư Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - EU diễn ra trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič đồng chủ trì đối thoại.

Toàn cảnh đối thoại.

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, nhận định kinh tế, thương mại toàn cầu đang bước vào giai đoạn mới với nhiều thay đổi sâu sắc. Trong bối cảnh đó, CPTPP và EU, hai khối kinh tế hội nhập sâu rộng, có quy mô thị trường lớn và thế mạnh bổ trợ nhau, tăng cường hợp tác sẽ không chỉ tạo thêm cơ hội thương mại, đầu tư mà còn góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương.

Năm 2026, các thành viên CPTPP và EU đã tích cực triển khai chương trình hợp tác ở 3 trụ cột ưu tiên. Về thương mại số, các bên trao đổi cách tiếp cận chính sách và khuôn khổ pháp lý, xác định điểm đồng thuận. Về môi trường thương mại toàn cầu, các bên đẩy mạnh trao đổi về củng cố hệ thống thương mại đa phương, lấy WTO làm trung tâm và thúc đẩy cải cách WTO.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu.

Về chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, các bên tập trung vào đa dạng hóa thị trường, nâng cao hiệu quả tận dụng FTA và kết nối cơ quan xúc tiến thương mại với doanh nghiệp.

Từ những kết quả trên, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề xuất ba định hướng: Triển khai hiệu quả chương trình làm việc hiện có, mang lại kết quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp; chủ động nhận diện vấn đề mới nổi và cơ hội hợp tác mới trên cơ sở đồng thuận; xây dựng tầm nhìn dài hạn, phát huy vai trò của CPTPP và EU trong định hình luật lệ thương mại quốc tế, tăng cường liên kết thương mại, đầu tư bằng các bước đi cụ thể từ năm 2027. "Tôi tin tưởng rằng với tinh thần cởi mở, mang tính xây dựng và hướng tới kết quả, chúng ta sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa CPTPP và EU, tạo nên một mô hình hợp tác giữa các khối kinh tế, đồng thời đóng góp tích cực vào một môi trường thương mại quốc tế ổn định, cởi mở, bao trùm và bền vững", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết.

Mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Tại phiên đối thoại, Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu, cho biết thương mại giữa Canada và các đối tác CPTPP tăng mạnh từ khi Hiệp định có hiệu lực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN.

Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu phát biểu.

Thời gian tới, các bên sẽ tập trung chống gian lận thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định, xây dựng văn kiện tham chiếu về dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, đồng thời lập diễn đàn thương mại số mới có sự tham gia của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa EU và CPTPP. Trong giai đoạn thương mại quốc tế đối mặt với nhiều biến động và thách thức mới, ông cho rằng việc củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác và duy trì các chuỗi cung ứng ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu.

Ông Maroš Šefčovič cũng đề cập đến việc tăng cường phối hợp trong cảnh báo sớm rủi ro chuỗi cung ứng, thúc đẩy khả năng tương thích giữa các hệ thống thương mại số và hợp tác về các biện pháp môi trường liên quan đến thương mại. Qua đó, Đối thoại CPTPP - EU được kỳ vọng tạo thêm động lực hợp tác, góp phần củng cố hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ.

Thông qua Đối thoại, CPTPP và EU hướng tới chuyển các cam kết hợp tác thành những hoạt động cụ thể, tăng cường kết nối thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên và đóng góp vào xây dựng môi trường thương mại quốc tế ổn định, minh bạch, dựa trên luật lệ.