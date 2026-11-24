Theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2352/QĐ-BCT ngày 22/9/2026 của Bộ Công Thương, hai cuộc đối thoại cấp bộ trưởng sẽ được tổ chức vào ngày 26/11/2026 trong khuôn khổ Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5). Một ngày sau đó (ngày 27/11), diễn ra Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Hai cơ chế đối thoại này mới được thiết lập từ tháng 11/2025, vì vậy dễ bị hiểu là bước đệm để kết nạp thành viên. Tuy nhiên, các văn kiện của CPTPP đã xác định rõ tính chất của hai cơ chế này.

Hình thành tại Melbourne, cùng Phiên họp Hội đồng lần thứ 9

Từ ngày 20 đến 21/11/2025 tại thành phố Melbourne, Australia, Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 9 và chuỗi các sự kiện liên quan đã được tổ chức. Tại đây, hai cuộc Đối thoại CPTPP - EU và Đối thoại CPTPP - ASEAN diễn ra lần đầu ngày 20/11/2025. Mỗi cuộc đối thoại đều thông qua một tuyên bố chung tương ứng. Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 9 do Australia chủ trì đã hoan nghênh kết quả của hai cuộc đối thoại đầu tiên này.

Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU được thiết lập bằng Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng ngày 20/11/2025, với bốn lĩnh vực ưu tiên: thương mại số, thương mại bền vững, đầu tư và chuỗi cung ứng bền vững.

Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 9 và chuỗi các sự kiện liên quan diễn ra từ 20 - 21/11/2025 tại thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Nguyên Minh

Các Bộ trưởng, đại diện các thành viên CPTPP tại phiên họp trực tuyến cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10, tháng 6/2026.

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch CPTPP đúng thời điểm hai cơ chế vừa khởi động. Ngày 22/11/2025, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, khi đó Thủ tướng Chính phủ là đồng chí Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen để thảo luận về định hướng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP và EU.

Ba nhà lãnh đạo nhận định hợp tác CPTPP - EU có tiềm năng lớn, không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai bên mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Thủ tướng Canada khẳng định sẽ ưu tiên, đầu tư nguồn lực để thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP và EU và đề xuất giao các bộ, ngành các nước trao đổi, cụ thể hoá nội dung hợp tác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại số, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai bên về vấn đề này.

Chiều 22/11/2025, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ khi đó là đồng chí Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen để thảo luận về định hướng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP và EU.

Khi đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cho biết trong năm 2026, Việt Nam xác định Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tăng cường đối thoại với các đối tác ngoài khối cũng là một trong năm ưu tiên của năm Chủ tịch CPTPP.

Đối thoại không phải là tiến trình gia nhập

Trước hết cần hiểu rõ: đối thoại không có nghĩa là EU hay ASEAN gia nhập CPTPP. Đối thoại cũng chưa tạo ra cam kết thương mại mới. Ưu đãi thuế quan và quy tắc xuất xứ mà doanh nghiệp đang áp dụng khi xuất khẩu sang các thành viên CPTPP vẫn được áp dụng theo quy định Hiệp định hiện hành.

Gia nhập là một tiến trình khác, có trình tự riêng. Theo các nguyên tắc Auckland, nền kinh tế muốn gia nhập CPTPP phải đáp ứng ba điều kiện: sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Hiệp định; có quá trình tuân thủ các cam kết thương mại; được tất cả các thành viên đồng thuận.

Vương quốc Anh là ví dụ điển hình về một tiến trình gia nhập đầy đủ. Theo Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, CPTPP lập Nhóm công tác gia nhập cho Vương quốc Anh ngày 2/6/2021. Nghị định thư gia nhập được ký ngày 16/7/2023 và có hiệu lực từ ngày 15/12/2024.

CPTPP là hiệp định mở. Trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam điều phối các hoạt động theo đúng quy trình, trên cơ sở đồng thuận. Đối thoại CPTPP - ASEAN cũng là một kênh hợp tác riêng, tách biệt với tiến trình gia nhập.

Nguyên tắc đồng thuận tiếp tục được khẳng định trong năm 2026. Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng CPTPP về Mở rộng, Thực thi và Hợp tác ngày 26/6/2026 (theo toàn văn do Chính phủ Vương quốc Anh công bố) đã tái khẳng định tầm nhìn về hai cơ chế đối thoại. Tuyên bố cũng nêu rõ mọi sáng kiến tiếp theo, kể cả các đối thoại thương mại và đầu tư, đều được tiến hành trên cơ sở đồng thuận của các bên CPTPP.

Năm 2026: Tập trung thương mại số, chuỗi cung ứng và môi trường thương mại

Trong năm Chủ tịch CPTPP của Việt Nam, các cơ chế đối thoại đã có những hoạt động cụ thể. Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) tại Hà Nội tháng 3/2026 đã thảo luận về tiến trình gia nhập và đối thoại với EU, ASEAN, cùng các nội dung thương mại điện tử và thuận lợi hóa thương mại.

Theo Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, ngày 27/3/2026, Bộ trưởng các thành viên CPTPP và EU đã gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14) tại Yaoundé (Cameroon). Tuyên bố chung ngày 26/6/2026 cũng ghi nhận hội thảo do Nhật Bản tổ chức vào tháng 7/2026, là một hoạt động hợp tác cụ thể với EU và ASEAN.

Phiên họp Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ nhất tại Hà Nội, tháng 3/2026.

Bà Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng đoàn Quan chức cấp cao của Việt Nam, phụ trách Phòng WTO, Đàm phán và Thực thi Hiệp định, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, hợp tác CPTPP - EU năm 2026 tập trung vào ba trụ cột: thương mại số, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và môi trường thương mại toàn cầu.

Bên lề SOM3 tại TP. Hồ Chí Minh, Quỹ châu Á - Thái Bình Dương của Canada phối hợp với Bộ Công Thương và Đại sứ quán Canada tổ chức Diễn đàn về khả năng chống chịu kinh tế và liên kết CPTPP - EU diễn ra hôm 20/7/2026. Các đại biểu nhận định Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế vừa là thành viên CPTPP, vừa có hiệp định Thương mại tự do với EU. Bà Mary-Catherine Speirs, Quan chức cấp cao phụ trách CPTPP của Canada, cho rằng đối thoại CPTPP - EU là nền tảng để các nền kinh tế tầm trung cùng thúc đẩy hệ thống thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ngày 21/7/2026, Văn phòng Thủ tướng Canada ra thông cáo cho biết Thủ tướng Mark Carney đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa các thành viên CPTPP và EU.

Diễn đàn Canada - Việt Nam bên lề SOM3 diễn ra ngày 20/7/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp cần hiểu kết quả Hà Nội thế nào?

Với doanh nghiệp, câu hỏi thực tế là sau các cuộc đối thoại tại Hà Nội, hàng xuất khẩu có được hưởng thêm ưu đãi nào hay không. Câu trả lời nằm ở văn kiện: đối thoại chưa tạo ra cam kết thương mại mới. Vì vậy, mọi ưu đãi vẫn được tính theo từng hiệp định mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) lưu ý: sử dụng nguyên liệu từ đối tác thuộc hiệp định khác không đồng nghĩa với việc thành phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP. Doanh nghiệp cần đối chiếu cụ thể từng hiệp định, từng thị trường nhập khẩu. Khuyến nghị này vẫn giữ nguyên giá trị khi CPTPP mở rộng đối thoại với EU và ASEAN.

Hoạt động mà doanh nghiệp được tham gia trực tiếp là Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026. Diễn đàn dự kiến bắt đầu lúc 15 giờ 30 ngày 26/11/2026 tại Hà Nội, với chủ đề "Từ đối thoại đến hành động kinh doanh". Kết quả của hai cuộc đối thoại cấp bộ trưởng sẽ được ghi nhận trong các văn kiện công bố sau phiên họp.

Như vậy, hiệu quả của các cơ chế đối thoại cần được đánh giá qua những hoạt động hợp tác cụ thể trong bốn lĩnh vực đã xác định từ Melbourne: thương mại số, thương mại bền vững, đầu tư và chuỗi cung ứng bền vững. CPTPP vẫn giữ nguyên 12 thành viên dù mở rộng đối thoại. Như Tuyên bố chung ngày 26/6/2026 đã nêu, mọi thay đổi đều phải được các bên đồng thuận.

Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP - EU và Đối thoại CPTPP - ASEAN dự kiến diễn ra ngày 26/11, nằm trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP diễn ra từ ngày 23-27/11/2026. CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên.