Đối thoại chuyên gia Việt Nam-Trung Quốc trước thềm Hội nghị APEC

Toàn cảnh sự kiện Đối thoại chuyên gia Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Sáng 13/11, tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã diễn ra cuộc Đối thoại với chủ đề "Cùng bàn về tương lai: Những cơ hội cho Trung Quốc và Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương".

Sự kiện do Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang chủ trì, Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia (Trung tâm nghiên cứu ASEAN) thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang đăng cai tổ chức, thu hút sự tham gia của khoảng 30 đại biểu là chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp và truyền thông Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Chiết Giang Trần Diệu cho biết, Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trong 2 ngày 18-19/11 tới, trong khi đó, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Việc lần lượt làm chủ nhà APEC trong 2 năm liên tiếp đã gắn kết chặt chẽ những trách nhiệm và cơ hội của cả Trung Quốc và Việt Nam trong tiến trình hợp tác châu Á-Thái Bình Dương.

Nhấn mạnh hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam có nền tảng vững chắc từ trao đổi thương mại liên tục lập kỷ lục mới và việc chuyển đổi cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam từ những ngành nghề thâm dụng lao động như dệt may, da giày sang những lĩnh vực mới nổi như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh…, ông Trần Diệu nhận định, hợp tác song phương đang biến đổi từ “mở rộng quy mô” sang “phối hợp trong chuỗi sản xuất”, và đây cũng chính là trọng tâm quan trọng trong xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Hiệu trưởng Trần Diệu cũng bày tỏ kỳ vọng, các quan điểm đồng thuận trong việc xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương sẽ được cụ thể hóa thành các dự án, thể chế hợp tác cụ thể, thông qua sự hỗ trợ về tri thức của giới nghiên cứu học thuật, nhằm xóa bỏ khác biệt về nhận thức, tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ, triển khai các nội dung nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên và người học, hội thảo chuyên đề…

Các đại biểu hai bên chụp ảnh chung. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Về phần mình, ông Ngụy Vi, Trưởng Ban Tiếng Việt, Trung tâm Tiết mục châu Á-châu Phi thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam đều là những thành viên quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, việc khai thác những động lực mới trong quá trình chuyển đổi ngành nghề, hợp tác kinh tế-thương mại, kết nối là những nội dung quan trọng mà cả hai bên cùng quan tâm.

Ông Ngụy Vi nêu 3 nội dung kỳ vọng đối với các đại biểu và giới chuyên gia, học giả nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc:

Một là đối thoại chân thành, xây dựng sự đồng thuận và thảo luận sâu rộng về các chủ đề như xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, chuyển đổi số, chuyển đổi thông minh và chuyển đổi xanh, kết nối và hợp tác công nghiệp; đánh giá khách quan các cơ hội và thách thức, đóng góp những quan điểm sâu sắc và khuyến nghị cho việc phối hợp chính sách giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hai là, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và truyền cảm hứng cho sự hợp tác thông qua việc trải nghiệm trực tiếp nền kinh tế số và thực tiễn phát triển xanh của Chiết Giang, xác định điểm chung trong các ngành công nghiệp số, phát triển xanh và carbon thấp cũng như đổi mới công nghệ, đồng thời biến sự đồng thuận đã đạt được thành các ý tưởng hợp tác thực tế.

Ba là, có những tiếng nói tích cực nhằm kết nối lòng dân, phát huy lợi thế của các tổ chức nghiên cứu và phương tiện truyền thông để kể câu chuyện về hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Việt Nam một cách chân thực và sinh động, tăng cường lòng tin giữa người dân và góp phần vững chắc hơn vào sự phát triển ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia, học giả hai bên đã đi sâu trao đổi về hợp tác Việt-Trung trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác đa phương, cơ hội hợp tác Việt-Trung trên không gian mạng; thúc đẩy các hành lang kết nối và hợp tác chuỗi công nghiệp xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương; quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Trung Quốc; hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và liên kết phát triển, những cơ hội mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc từ việc khai thông kênh đào Bình Lục.