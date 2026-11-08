Đối thoại chủ nhật: Bảo đảm từ sớm, linh hoạt để cơ động nhanh, đánh thắng

Phóng viên (PV): Là Quân đoàn chủ lực đóng quân trên địa bàn rộng lớn, đặc điểm này đặt ra những yêu cầu gì đối với công tác HC-KT của Quân đoàn, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Bá Thành: Quân đoàn 12 là Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh" đầu tiên của Quân đội với nhiều đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc thù nên công tác HC-KT đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, công tác HC-KT không thể rập khuôn theo quy trình hành chính thông thường mà phải chủ động dự báo, xây dựng kế hoạch bảo đảm từ sớm, từ xa, linh hoạt, sát với từng địa bàn, loại hình, nhiệm vụ. Mặt khác, Quân đoàn được trang bị nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại, cùng đa dạng chủng loại VKTBKT hiện có đòi hỏi công tác kỹ thuật phải bảo đảm tính đồng bộ cao. Đồng thời, phải duy trì nghiêm các lượng trữ đồ dùng, trang bị, vật tư sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); bảo đảm khả năng cơ động nhanh, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống. Việc tối ưu hóa quy trình làm việc, phát huy hiệu quả mô hình quản lý mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong quản lý vật tư, trang bị, tài chính cũng giúp nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm nguồn lực, chi phí.

Đại tá Lê Bá Thành.

PV: Trong bối cảnh giá cả thị trường, vật tư, nhiên liệu, các mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động, ngành HC-KT Quân đoàn đã tham mưu, triển khai những giải pháp gì để bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất?

Đại tá Lê Bá Thành: Trước những biến động phức tạp của giá cả thị trường, vật tư, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, Cục HC-KT đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm duy trì ổn định, nâng cao chất lượng bảo đảm, đặc biệt là bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. 4 nhóm giải pháp gồm: Chủ động theo dõi sát biến động giá cả thị trường và dự báo chính xác nhu cầu vật tư, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho từng giai đoạn, từng nhiệm vụ để lập kế hoạch bảo đảm từ sớm, từ xa; triển khai công tác tạo nguồn, phân phối, mua sắm vật tư, hàng hóa theo đúng quy định pháp luật và của Bộ Quốc phòng để có được mức giá tối ưu, chất lượng tốt nhất, hạn chế tối đa tác động do tăng giá đột biến; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, nhân lực của từng đơn vị để đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình 3 cấp (quân đoàn, sư đoàn/lữ đoàn, tiểu đoàn) bền vững, an toàn; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, khu tăng gia sản xuất tập trung, trang trại, các trạm chế biến, giết mổ tập trung, bảo đảm rau xanh, thịt, cá, trứng cho bộ đội. Điều này vừa giữ vững, cải thiện định lượng, chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, vừa giữ ổn định giá thực phẩm đưa vào bếp ăn luôn thấp hơn giá thị trường từ 5% đến 15%. Việc siết chặt quy trình quản lý, phân bổ, sử dụng xăng dầu, vật tư, kinh phí HC-KT đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức, không xảy ra thất thoát, lãng phí; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng đã giúp ngành HC-KT Quân đoàn luôn bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ trên giao.

Giờ tăng gia ở Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12. Ảnh: GIA MINH

PV: Quân đoàn 12 đã phối hợp với địa phương, phát huy nguồn lực tại chỗ như thế nào để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HC-KT thời gian qua?

Đại tá Lê Bá Thành: Việc chỉ dựa vào nguồn bảo đảm tập trung từ tuyến trên sẽ khó đáp ứng tính kịp thời trên địa bàn rộng lớn. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 đã chỉ đạo ngành HC-KT nắm chắc tình hình nhiệm vụ, quân số, hướng cơ động, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp liên ngành, liên đơn vị và phát huy tối đa mọi nguồn lực tại chỗ. Ngành HC-KT đã tận dụng triệt để cơ sở vật chất, hệ thống kho tàng, trạm xưởng, nguồn lực tại chỗ của từng cơ quan, đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay tại địa bàn mà không phải chờ đợi sự tăng cường của trên. Thời gian qua, ngành HC-KT Quân đoàn đã hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, cơ sở y tế, thương mại trên địa bàn để xây dựng thế trận HC-KT nhân dân vững chắc; sẵn sàng huy động tiềm lực HC-KT của địa phương khi có tình huống xảy ra.

PV: Là đơn vị thường xuyên thực hiện nhiều nhiệm vụ diễn tập, cơ động của Bộ Quốc phòng, ngành HC-KT Quân đoàn đã chuẩn bị như thế nào để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trên?

Đại tá Lê Bá Thành: Xác định nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, cơ động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngành HC-KT Quân đoàn luôn chủ động từ sớm, từ xa, chuẩn bị toàn diện để "đã ra quân là đánh thắng". Ngành tập trung vào hoàn thiện, luyện tập thuần thục các phương án bảo đảm HC-KT ở các cấp sát với thực tiễn địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ mới; điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm HC-KT cho các nhiệm vụ và diễn tập, luyện tập các phương án chuyển trạng thái SSCĐ, phương án cơ động HC-KT; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ, nhân viên luôn thành thạo kỹ năng, xử lý nhanh, chính xác mọi tình huống. Việc duy trì đầy đủ, đồng bộ lượng vật tư, trang bị hậu cần; lượng vật tư kỹ thuật dự trữ, VKTBKT đúng chủng loại, chất lượng tốt, hệ số kỹ thuật cao, lên đường thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh và khả năng làm chủ các loại VKTBKT mới, hiện đại đã góp phần giúp Quân đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

PV: Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm HC-KT xây dựng Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh", Quân đoàn cần tập trung vào những giải pháp nào thời gian tới?

Đại tá Lê Bá Thành: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đoàn 12 "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại, thời gian tới, ngành HC-KT Quân đoàn phải tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp tổ chức bảo đảm với 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là đột phá về hoàn thiện tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức bảo đảm. Thứ hai là đột phá về đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học-công nghệ. Thứ ba là đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng chính quy ngành. Cùng với đó là 4 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác HC-KT trong tình hình mới, giúp cán bộ, nhân viên HC-KT có bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách làm việc chính quy, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ được trang bị kỹ thuật thế hệ mới; nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe, giữ gìn VKTBKT luôn ở trạng thái hệ số kỹ thuật cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng và an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" gắn với Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong toàn Quân đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... cũng là yếu tố quan trọng giúp Quân đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!