Đối thoại chính sách với người lao động

Tại hội nghị, các báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật BHXH năm 2024; quyền, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong tham gia BHXH bắt buộc; các chế độ, mức đóng và điều kiện hưởng; những quy định về BHYT, quyền lợi khám, chữa bệnh, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; tác hại của ma túy, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tín dụng đen.

Người lao động phát biểu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Quang Ngọc

Một nội dung được người lao động quan tâm là đối thoại trực tiếp với đại diện các cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn. Nhiều câu hỏi tập trung vào những vấn đề thiết thực, như: Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mới; thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần; cách kiểm tra quá trình đóng và chốt sổ bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp... Người lao động cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm tham gia, tỉ lệ đóng BHXH trong thời gian thử việc và chế độ BHXH, BHYT trong thời gian nghỉ thai sản.

Đại diện Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh đối thoại, giải đáp chính sách cho người lao động tại hội nghị - Ảnh: Quang Ngọc

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.