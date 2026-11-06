Đối thoại chính sách Việt Nam - Malaysia về thúc đẩy kinh tế số

Nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được đầu tư lát đá, đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuất hiện tình trạng bong tróc, nứt vỡ, xô lệch, gây mất an toàn cho người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Thực trạng này đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc về trách nhiệm quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.