Đối thoại chính sách Việt Nam - Malaysia về thúc đẩy kinh tế số
Nhằm khai thác tiềm năng công nghệ và tăng cường kết nối kinh tế khu vực, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, Bộ Kỹ thuật số Malaysia và Tập đoàn Phát triển kinh tế số Malaysia (MDEC) đồng tổ chức Đối thoại chính sách Việt Nam - Malaysia về thúc đẩy kinh tế số, mở ra chặng đường hợp tác mới giữa hai quốc gia ASEAN.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-thoai-chinh-sach-viet-nam-malaysia-ve-thuc-day-kinh-te-so-24626110609324173.htm