Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 17

Bộ trưởng Chan Chun Sing chia sẻ về nội dung cuộc gặp với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc vừa qua; trao đổi về hợp tác quốc phòng Singapore - Việt Nam; nhấn mạnh năm 2027 - thời điểm Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN - chính là cơ hội để hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các sáng kiến về quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.

Về phần mình, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Singapore đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Singapore hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2027.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cử tàu thăm lẫn nhau; đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương…

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ trưởng Chan Chun Sing tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, tạo thêm bước chuyển thực chất trong hợp tác quốc phòng song phương; bày tỏ mong muốn được đón Bộ trưởng Chan Chun Sing, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như quân đội Singapore tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Singapore tham gia trưng bày tại triển lãm.

Bộ trưởng Chan Chun Sing cho biết, sẽ cử đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Singapore dự triển lãm và sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

* Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Joseph Leong Weng Keong, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 17.

Hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore thời gian qua được mở rộng và ngày càng đi vào thực chất, tạo nền tảng để hai bên mở rộng không gian hợp tác, hướng tới những lĩnh vực mới, thiết thực hơn, phù hợp với lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

Các đại biểu tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 17.

Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, tập trung vào các nội dung: Tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển; cử tàu sang thăm xã giao; giao lưu sĩ quan trẻ; an ninh mạng; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác quân sự - quốc phòng ASEAN…

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; tiếp tục củng cố nhận thức chung, tăng cường tin cậy và phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.