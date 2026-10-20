Đồng chủ trì đối thoại là Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì rất thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong Năm Chủ tịch ASEAN 2025, qua đó góp phần tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11-2024.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón ngài Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Datuk Lokman Hakim Ali. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá, trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng (ký tháng 12-2023), hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua được hai bên triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Datuk Lokman Hakim Ali tiến về phía phòng họp, nơi diễn ra đối thoại. Ảnh: TUẤN HUY

Ngài Datuk Lokman Hakim Ali đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác giữa hai nước nói chung, Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng. Ngài Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương, mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước; mong muốn hai bên nỗ lực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các thành viên đoàn Việt Nam tại đối thoại. Ảnh: TUẤN HUY

Ngài Datuk Lokman Hakim Ali và các thành viên đoàn Malaysia tại đối thoại. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và những định hướng quan trọng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia vào tháng 8 vừa qua, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực, gồm: Trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế; nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Quang cảnh đối thoại. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua các hình thức triển khai như cử các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Bộ Quốc phòng Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, hai Quân đội. Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12-2026.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định và mong muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực không ngừng ngăn chặn xảy ra va chạm trên biển dưới mọi hình thức; mong muốn Malaysia cùng với Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN là giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.