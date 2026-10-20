Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali cùng các đại biểu tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì rất thành công các Hội nghị Quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025; qua đó tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá, trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng (ký tháng 12/2023 tại Hà Nội), hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua được hai bên triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, Đối thoại Chính sách quốc phòng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng...

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và những định hướng quan trọng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026 vừa qua, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại, Tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế; đồng thời, nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua các hình thức triển khai như cử các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sang Malaysia tham gia các Khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Bộ Quốc phòng Malaysia tham gia các Khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước; qua đó, thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, hai Quân đội.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định và mong muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực không ngừng ngăn chặn xảy ra va chạm trên biển dưới mọi hình thức; mong muốn Malaysia cùng với Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN là giải quyết bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về phần mình, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong tương lai.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali cùng các đại biểu tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng thời gian qua, Ngài Datuk Lokman Hakim Ali mong muốn thời gian tới hai bên nỗ lực phối hợp triển khai hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.