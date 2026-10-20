Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Ngài Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì rất thành công các Hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, qua đó tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá, trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng (ký tháng 12/2023 tại Hà Nội), hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua được hai bên triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, Đối thoại Chính sách quốc phòng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng...

Ngài Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia và quan chức Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và những định hướng quan trọng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026. Theo đó, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Đồng thời, hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua các hình thức triển khai như cử các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Bộ Quốc phòng Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan, nghiên cứu tại mỗi nước; qua đó, thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, hai quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Ngài Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về phần mình, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong tương lai.

Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Việt Nam - Malaysia nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng trong thời gian qua. Ông Datuk Lokman Hakim Ali mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ nỗ lực phối hợp triển khai hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ… Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Quang cảnh buổi Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại Đối thoại, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định và mong muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực không ngừng nhằm ngăn chặn xảy ra va chạm trên biển dưới mọi hình thức. Việt Nam mong muốn Malaysia cùng với Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN là giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.