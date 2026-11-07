Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 14

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tại đối thoại, hai bên ghi nhận những tiến triển trong hợp tác song phương, đồng thời nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ" tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, gồm: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế Đối thoại - Tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; an ninh mạng; hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ); tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, được lãnh đạo cấp cao 2 nước cam kết mạnh mẽ, coi đây là ưu tiên trong quan hệ 2 nước. Việc ký kết Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế của Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa và Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 23-9-2026 tại Hà Nội là cơ sở để phía Hoa Kỳ mở rộng phạm vi Dự án Hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất độc da cam; đồng thời hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ hiệu quả của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, qua đó, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Trợ lý Bộ trưởng John Noh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ” thời gian qua, trong đó có hợp tác quốc phòng; khẳng định tái ủng hộ Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng cùng chính sách quốc phòng “4 không”.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những nỗ lực trong hơn 4 thập kỷ qua tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA). Chính thiện chí và sự hợp tác chặt chẽ của cả hai bên trong lĩnh vực này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển; đồng thời góp phần gác lại quá khứ, mở ra tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển giữa 2 nước.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào một số nội dung như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế Đối thoại - Tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình LHQ; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ - cứu nạn; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; quân y; hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng - an ninh...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; xem xét hỗ trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) triển khai dự án giải phóng đất bị ô nhiễm bom mìn theo tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, trong mục tiêu quốc gia của Việt Nam cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận đã ký kết liên quan tới Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa và Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam; mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần đẩy nhanh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động. Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Ủng hộ và đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng, Trợ lý Bộ trưởng John Noh đồng thời khẳng định thiện chí và mong muốn của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác hòa bình với Việt Nam. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh mong muốn hai bên tích cực chia sẻ thông tin, tăng cường kết nối. Việc chia sẻ tài liệu lưu trữ, phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ có ý nghĩa quan trọng mà hai bên tiếp tục ưu tiên trong thời gian tới.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Kết thúc đối thoại, 2 Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 14.