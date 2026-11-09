Sáng 9/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Australia tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 9, do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia đồng chủ trì.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, quân y và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đáng chú ý, Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN, chia sẻ thông tin, tài liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế, nhấn mạnh giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Dịp này, hai bên ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 9./.