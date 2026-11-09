Hai Trưởng đoàn ký Biên bản đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác quốc tế đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 9.

Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam luôn kiên định và duy trì lập trường giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng với Australia thời gian qua đã triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại-tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn...; trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia lần thứ 8 liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Đại biểu đoàn Việt Nam tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, thể hiện qua Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia và cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký kết vào tháng 8/2026, tập trung vào các nội dung chính, gồm: trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế đối thoại-tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; quản lý biên giới; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo-cứu trợ thảm họa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...; phát huy tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn quốc phòng-an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt do ASEAN dẫn dắt như ADMM+...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn phía Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được các suất học bổng của Bộ Quốc phòng Australia dành cho học viên quân sự Việt Nam ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau, đồng thời, sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Australia sang học tiếng Việt và tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Australia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13/12/2026.

Đại biểu đoàn Australia. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về phần mình, ông Hugh Jeffrey khẳng định, đây là cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương; đề nghị trong thời gian tới, hai bên phối hợp tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, nghiên cứu mở rộng các nội dung hợp tác mới theo nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, tập trung vào an ninh hàng hải, cứu trợ cứu nạn…, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Australia cam kết sẽ hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, đóng góp cho thành công của Chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam.

Hai Trưởng đoàn ký Biên bản đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản đối thoại.