quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Hai bên đã triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác Quốc tế Hugh Jeffrey đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáng 9/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác quốc tế, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Hai bên đã triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân - binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn...

Trao đổi tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ sự cảm ơn trân trọng tới Bộ Quốc phòng Australia khi đã 8 lần liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS). Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục nhận được các suất học bổng của Bộ Quốc phòng Australia ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Australia sang học tiếng Việt và tham dự Khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Australia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội từ ngày 10 - 13/12/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Khẳng định Đối thoại lần này là cơ hội quan trọng để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác quốc tế Hugh Jeffrey đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, trong đó chú trọng các lĩnh vực như an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn...

Ông Hugh Jeffrey khẳng định, Bộ Quốc phòng Australia sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh cũng như thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề này, góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Qua đó, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác Quốc tế Hugh Jeffrey phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên định và duy trì lập trường giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, được thể hiện qua Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia và cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước được ký kết vào tháng 8/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác Quốc tế Hugh Jeffrey ký biên bản đối thoại. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Các lĩnh vực, nội dung tập trung hợp tác gồm: trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; quản lý biên giới; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...; phát huy tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Hugh Jeffrey đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.