Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9
Sáng 9/11 tại Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng ông Hugh Jeffrey - Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác quốc tế đã đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-thoai-chinh-sach-quoc-phong-viet-nam-australia-lan-thu-9-246261109112702845.htm