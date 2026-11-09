Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9

Sáng 9-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Các ĐB tiếp tục quan tâm đến vấn đề mở rộng diện bao phủ BHXH cho người giao hàng, lái xe công nghệ và người có thu nhập từ các nền tảng số.