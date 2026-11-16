Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Theo thông tin từ Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện nay, số người cao tuổi nước ta ngày càng tăng, tuổi thọ ngày càng được nâng lên, chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi ngày càng được chú trọng.

Trong lĩnh vực kinh tế bạc, hiện cả nước có gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của đất nước.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2026, cả nước có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số. Dự báo đến năm 2034, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “dân số già” với hơn 20 triệu người cao tuổi và kết thúc thời kỳ “dân số vàng” vào năm 2036.

Trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 74,7 tuổi, số năm sống khỏe mạnh mới dừng ở mức 65,4 năm - đồng nghĩa mỗi người dân phải đối mặt với gần 1 thập kỷ cuối đời chung sống cùng bệnh tật, chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm và đa bệnh lý.

Tại hội nghị, các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam tập trung làm rõ nội hàm, tiềm năng và những vấn đề đặt ra trong phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, xác định người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc, bảo vệ, mà còn là nguồn lực quan trọng, có kinh nghiệm, tri thức và khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn vốn và đào tạo nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi; thúc đẩy liên kết giữa các lĩnh vực y tế, du lịch, bảo hiểm và công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, bền vững.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập cơ chế phối hợp thực chất giữa các chủ thể, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún, dàn trải trong cung ứng dịch vụ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự án Luật Người cao tuổi (sửa đổi) một cách toàn diện, dựa trên nghị quyết chuyên đề sắp tới của Bộ Chính trị về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam; Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Đề án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và các chính sách lao động thích ứng với già hóa dân số; Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách tài chính, thuế, đầu tư xã hội hóa và hợp tác công tư.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện chính sách về đất đai và môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hệ sinh thái kinh tế bạc; Bộ Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn về nhà ở, công trình và hạ tầng thân thiện với người cao tuổi; Bộ Công thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thúc đẩy phát triển thị trường thương mại, dịch vụ, hệ thống phân phối cũng như các sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch thân thiện với người cao tuổi; Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hỗ trợ người cao tuổi. Bộ Công an chủ trì sớm hoàn thiện, kết nối khai thác dữ liệu về người cao tuổi, bảo đảm an ninh thông tin liên quan…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Nhà nước sẽ đóng vai trò dẫn dắt, ưu tiên nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội thiết yếu, hỗ trợ nhóm yếu thế và đầu tư hạ tầng nền tảng. Đồng thời, thu hút đầu tư tư nhân, hợp tác công tư và phát triển các sản phẩm tài chính - tín dụng - bảo hiểm dài hạn.

Trọng tâm là phát triển tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu lớn và sức lan tỏa cao, như: Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở và hạ tầng thân thiện. Phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi. Xây dựng mô hình chăm sóc liên tục, kết nối chặt chẽ giữa cơ sở y tế, cơ sở dưỡng lão, gia đình và cộng đồng. Tăng cường hợp tác hiệu quả giữa bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tiễn, chủ động lồng ghép, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc ngay trong kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách chiến lược quốc gia về kinh tế bạc; đồng thời, chuẩn bị các sáng kiến cho hoạt động bên lề APEC 2027 tại Việt Nam.