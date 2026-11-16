Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Hội nghị do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạp chí Cộng sản; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Giang/VGP

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Hội nghị tập trung nhận diện cơ hội, thách thức, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực và thị trường.

Hiện cả nước có trên 9 triệu người cao tuổi vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Kinh tế bạc được xác định là hệ sinh thái gồm các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, nhà ở, du lịch, văn hóa, thể thao và công nghệ hỗ trợ; đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục lao động, sản xuất, kinh doanh, truyền nghề và chuyển giao kinh nghiệm.

Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, nước ta dự kiến bước vào giai đoạn dân số già năm 2034. Nếu được khai thác hiệu quả, kinh tế bạc có thể đóng góp từ 1,1-1,5% tăng trưởng GDP. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện thể chế, chuyên nghiệp hóa dịch vụ chăm sóc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Thu Giang/VGP

Tại Gia Lai hiện có hơn 352.500 người cao tuổi, trong đó gần 311.600 hội viên Hội Người cao tuổi, chiếm hơn 88%. Tỉnh đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được lập hồ sơ sức khỏe ban đầu, từ 90% trở lên được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Già hóa dân số vừa đặt ra thách thức về an sinh, y tế, lao động, vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc.

Trong đó, người cao tuổi phải được xác định là trung tâm, vừa thụ hưởng chính sách, vừa chủ động đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho xã hội. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế; doanh nghiệp đầu tư sản phẩm, dịch vụ; các tổ chức xã hội kết nối nguồn lực, giám sát chất lượng.

Thời gian tới, cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bạc, huy động nguồn lực xã hội, ưu tiên y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, du lịch và công nghệ; đồng thời hoàn thiện Luật Người cao tuổi, phát triển đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể; tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, cung ứng dịch vụ; đổi mới cơ chế huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố. Ảnh: Minh Hoàng

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ chủ trì xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045, trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát chính sách, lựa chọn nhiệm vụ phù hợp thực tiễn. Hội Người cao tuổi Việt Nam tăng cường kết nối, giám sát và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Hội nghị là bước quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, phát triển thị trường kinh tế bạc, biến nhu cầu chăm sóc người cao tuổi thành cơ hội đầu tư, việc làm và động lực tăng trưởng mới.