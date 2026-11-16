Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, Việt Nam hiện có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 9 triệu người đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người từ 60 tuổi trở lên đạt khoảng 21 triệu người. Kinh tế bạc là hệ thống các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, việc phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc vừa góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vừa mở ra cơ hội hình thành động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu xác định đúng vị trí, vai trò của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; nhận thức người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực, chủ thể và động lực của phát triển. Kinh tế bạc bao gồm cả các hoạt động phát huy năng lực lao động, trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng sáng tạo, truyền nghề và tham gia xã hội của người cao tuổi phù hợp với sức khỏe, điều kiện thực tế.

Đồng chí đề nghị sớm xây dựng phương pháp xác định, đo lường kinh tế bạc phù hợp với Việt Nam; làm rõ phạm vi, cấu phần, quy mô và đóng góp đối với GDP, năng suất, việc làm, chất lượng cuộc sống. Đồng thời, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo môi trường phát triển kinh tế bạc, trong đó người cao tuổi là trung tâm, doanh nghiệp là hạt nhân sáng tạo và tổ chức triển khai; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng, dẫn dắt.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về vị trí của kinh tế bạc trong tổng thể phát triển kinh tế; hoàn thiện thể chế, cơ chế phát huy năng lực, trí tuệ người cao tuổi; xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế bạc; phát triển đồng bộ thị trường, dịch vụ và chuỗi giá trị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế bạc trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; coi đây vừa là giải pháp thích ứng với già hóa dân số, bảo đảm an sinh xã hội, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng mới. Người cao tuổi vừa là trung tâm thụ hưởng chính sách, dịch vụ, vừa tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển kinh tế bạc. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nghiên cứu cơ chế, chính sách về tài chính, thuế, đầu tư và các sản phẩm tín dụng phù hợp; thúc đẩy phát triển thị trường thương mại, dịch vụ, hệ thống phân phối; hoàn thiện tiêu chuẩn nhà ở, công trình thân thiện với người cao tuổi. Đồng thời, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp; thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục công nghệ, chuyển đổi số hỗ trợ người cao tuổi; sớm hoàn thiện việc xây dựng, kết nối dữ liệu về người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; thực hiện hiệu quả Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”.

Các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, chủ động tổ chức thực hiện.