Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Hội nghị điểm cầu Trung ương.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi (NCT) tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó hơn 9 triệu người cao tuổi (NCT) vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người từ 60 tuổi trở lên có thể đạt gần 21 triệu người; thời kỳ dân số vàng dự kiến kết thúc vào khoảng năm 2036. Là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an sinh xã hội, y tế và chăm sóc sức khỏe. Thực tiễn đó đòi hỏi các cấp, ngành và toàn xã hội đổi mới tư duy, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, vừa bảo đảm chăm sóc tốt NCT, vừa tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Hội nghị đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế; phân tích cơ sở lý luận, tầm nhìn, định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; đồng thời đánh giá thực trạng, nhận diện những khoảng trống chính sách và rào cản cần tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh: Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội phát triển; người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực, chủ thể và động lực của sự phát triển. Vì vậy, cần thống nhất nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò và các cấu phần của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định để các chủ thể tham gia; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự liên kết giữa các chủ thể làm động lực phát triển.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu sâu về phát triển kinh tế bạc nhằm phát huy vai trò của NCT trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chính sách, xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; giao các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đồng bộ, toàn diện; tăng cường kết nối nguồn lực và thiết lập cơ chế thực chất, tạo điều kiện để NCT được chăm sóc tốt, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.