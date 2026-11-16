Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh. Trọng tâm là đổi mới nhận thức về người cao tuổi (NCT), từ cách tiếp cận chủ yếu coi đây là nhóm đối tượng cần chăm sóc sang nhìn nhận đầy đủ vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ và khả năng đóng góp của NCT đối với xã hội.

Hội nghị hướng tới đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gắn phát triển kinh tế bạc với hoàn thiện thể chế, chính sách về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đất đai, thuế, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế. Kết nối nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và thị trường được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, bền vững.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại Điện Biên, phát triển kinh tế bạc là mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ dành cho NCT và phát huy kinh nghiệm, tri thức và khả năng đóng góp của lực lượng này trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, tôn trọng quyền và nguyện vọng của NCT.

Đến 30/6/2026, toàn tỉnh có 62.420 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 99,12%. Ước 9 tháng năm 2026, có 50.821 NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 16.134 NCT tham gia lao động, sản xuất; 3.607 người đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp và 1.237 người làm chủ trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã. Bên cạnh đóng góp về kinh tế, nhiều già làng, nghệ nhân, người có uy tín trong thôn, bản còn tích cực gìn giữ tiếng nói, phong tục, kinh nghiệm canh tác; tham gia hòa giải, vận động nhân dân và truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu, phát huy mạng lưới y tế cơ sở, Hội NCT và các thiết chế cộng đồng; ưu tiên những việc thiết thực, hướng đến nhóm yếu thế. Huy động doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức xã hội cùng tham gia. Qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc NCT, tạo điều kiện để họ tiếp tục đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc theo hướng đồng bộ, thông thoáng, khả thi, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thị trường và các loại hình dịch vụ phù hợp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, ưu tiên những lĩnh vực có nhu cầu lớn, khả năng phát triển và sức lan tỏa như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nhà ở, hạ tầng, văn hóa, du lịch và công nghệ. Các sản phẩm, dịch vụ cần đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm chất lượng và khả năng tiếp cận của NCT.

Phát huy vai trò của doanh nghiệp, MTTQ Việt Nam, Hội NCT Việt Nam, các hiệp hội và tổ chức xã hội trong kết nối nguồn lực, tham gia xây dựng chính sách, giám sát chất lượng dịch vụ; khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp và mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến.