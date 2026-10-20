Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng phát triển kinh tế: Tiếp cận chính sách - Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh - Phát triển bền vững”.

Tại cuộc đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ nêu những khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, mở rộng kinh doanh và phát triển các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Các đại biểu quan tâm đến chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; tiếp cận, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hồng An Trần Thị Khánh Linh đề xuất tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Đại biểu Phạm Thị An, chủ thương hiệu Xôi khúc An (phường An Biên) quan tâm giải pháp tăng hiệu quả hỗ trợ, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ; Đại biểu Lê Thị Diệp, thôn Đồng Quang, xã Trường Tân quan tâm đến những điều kiện được tiếp cận chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng…

Tại chương trình, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Sở Công thương đã làm rõ, giải đáp các vấn đề được đại biểu nêu.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức chia sẻ những khó khăn mà hội viên phụ nữ đang gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh, từ tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số đến kết nối thị trường và nâng cao năng lực quản trị.

Về hỗ trợ nguồn vốn, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát nhu cầu vốn của các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ, rà soát khả năng bố trí, bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố cho vay giải quyết việc làm và các nguồn tín dụng phù hợp.

Đối với ý tưởng xây dựng “Giỏ quà tặng đặc trưng của phụ nữ Hải Phòng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao đề xuất này, đồng thời đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai cụ thể. Trong đó, cần chú trọng lựa chọn sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, thiết kế nhận diện thương hiệu mang bản sắc Hải Phòng.

Các đại biểu dự chương trình đối thoại. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ 500 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng quy trình và đầu mối hỗ trợ cụ thể.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ để tư vấn giải pháp phù hợp về đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, mã QR, tiêu chuẩn chất lượng; kết nối các mô hình do phụ nữ làm chủ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố rà soát, lựa chọn 25 mô hình phụ nữ khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, tập trung nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Sở Tài chính hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khôi phục mô hình văn phòng trưng bày, giới thiệu, kết nối các sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ sản xuất.

Sau cuộc đối thoại, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, phân nhóm vấn đề để giải quyết. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Đặng Thị Phương Liên, thời gian qua, các cấp hội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay do Hội Phụ nữ quản lý qua Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng thương mại và các quỹ là 8.050 tỷ đồng cho 113.515 lượt hộ vay.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tế của hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tập trung nâng cao năng lực quản trị, phát triển thị trường, chuyển đổi số và sản xuất xanh.

Trong khuôn khổ Đề án Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động như tổ chức hội nghị khởi động Đề án gắn với trưng bày, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại; tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp; phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027; ký kết phối hợp với Sở Công Thương trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường giai đoạn 2026-2035.