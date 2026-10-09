Đối thoại chính sách bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu quả an sinh xã hội

Tại hội nghị, gần 100 công nhân, người lao động của Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Đông Hà) đã nghe đại diện BHXH tỉnh phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, giúp công nhân lao động hiểu rõ quyền, trách nhiệm và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân trong quan hệ lao động.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Mai Linh

Phần đối thoại tại hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, tập trung vào các vướng mắc về thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết, xác định tiền lương, ngày công để tham gia BHXH; giao dịch điện tử; quyền lợi hưởng BHYT. Đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hội nghị là diễn đàn để công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở đối thoại trực tiếp với cơ quan BHXH - Ảnh: Mai Linh

Đây là dịp để công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trao đổi trực tiếp với cơ quan BHXH; qua đó kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia, thực hiện và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Góp phần nâng cao tỉ lệ người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hạn chế tình trạng chậm đóng, đóng không đầy đủ, không đúng quy định và bảo đảm quyền lợi về an sinh xã hội cho người lao động.