Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Anh: Củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/11, tại London, Vương quốc Anh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh Rosalie Winterton đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 11.

Tại Đối thoại, Quốc vụ khanh Rosalie Winterton khẳng định Vương quốc Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Vương quốc Anh vào tháng 10/2025.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, bà Winterton khẳng định Vương quốc Anh coi Việt Nam là đối tác tin cậy, có vai trò quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ASEAN; nhấn mạnh Vương quốc Anh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược trong giai đoạn tới; mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Vương quốc Anh; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế của Vương quốc Anh tại khu vực và trên thế giới; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả; nhấn mạnh Đối thoại lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng một năm sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, đối ngoại của Việt Nam và định hướng phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực Vương quốc Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa,… qua đó góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai nước, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực, ấn tượng trong quan hệ song phương thời gian qua; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; đẩy mạnh hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác biển; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên và khuôn khổ quan hệ ASEAN-Anh, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối giai đoạn 2024-2027.

Hai bên khẳng định việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; nhất trí phối hợp tổ chức Khóa họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế và Thương mại (JETCO 15) tại Hà Nội trong năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ bảng Anh (20,23 tỷ USD) vào năm 2030.

Nhấn mạnh tài chính và chuyển đổi xanh là những trụ cột hợp tác quan trọng, Quốc vụ khanh Winterton đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, sáng kiến hợp tác hiện có, trong đó có Chương trình Đối tác của Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy chuyển đổi khí hậu (UK PACT), Đối tác Thúc đẩy Điện gió ngoài khơi; đồng thời huy động các nguồn lực trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), thúc đẩy phát triển tài chính xanh và năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tiến tới xây dựng dự án hải đăng của Anh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn sự hỗ trợ của Vương quốc Anh đối với Việt Nam trong quá trình thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) và việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026. Thứ trưởng đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục thúc đẩy kết nối, khuyến khích các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư tham gia xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và phát triển thị trường vốn tại Việt Nam; tăng cường hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về năng lượng sạch và tài chính xanh.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; hài lòng về việc số lượng khách du lịch Anh tới Việt Nam đạt 300.000 lượt trong 9 tháng đầu năm 2026; nhất trí thúc đẩy kết nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh thành lập phân hiệu tại Việt Nam; hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và mở rộng các chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định lập trường ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như khu vực eo biển Hormuz; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ liên Đảng về Việt Nam Mark Garnier, Đặc phái viên Thương mại Matt Western và gặp gỡ đại diện các hội, đoàn người Việt Nam tại Anh./.