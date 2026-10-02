Đối thoại biển Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ nhất tại Hà Nội. (Ảnh: Bảo Chi)

Dẫn đầu đoàn Thổ Nhĩ Kỳ là Phó Vụ trưởng phụ trách khu vực Đông Bắc Địa Trung Hải Ferit Orçun Başaran, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Dẫn đầu đoàn liên ngành Việt Nam là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Trần Văn Thuỳ.

Toàn cảnh Đối thoại. (Ảnh: Bảo Chi)

Trong bầu không khí hữu nghị, hợp tác và tin cậy lẫn nhau, hai bên tiến hành trao đổi về các vấn đề về đại dương và luật biển mà hai bên cùng quan tâm, cũng như cơ hội và phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong thời gian tới, vì hoà bình, ổn định và pháp quyền trên biển.

Đối thoại đã thành công tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.