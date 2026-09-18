Đối thoại Biển lần thứ 15: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả
Ngày 18/9/2026, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Đối thoại tập trung trao đổi các giải pháp nhằm chuyển các cam kết của Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (sau đây gọi là Hiệp định BBNJ) thành các cơ chế, thể chế và hành động cụ thể ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-thoai-bien-lan-thu-15-trien-khai-hiep-dinh-bbnj-vi-quan-tri-bien-cong-bang-hieu-qua-5137.media