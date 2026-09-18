Đối thoại Biển lần thứ 15: Thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định BBNJ

Sự kiện có sự tham dự trực tiếp của hơn 140 đại biểu, trong đó có 17 đại biểu quốc tế đến từ 10 quốc gia; khoảng 40 đại biểu thuộc nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; cùng khoảng 80 đại biểu đến từ các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan báo chí ở nhiều địa phương trên cả nước.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Thị Lan Anh cho biết việc thực thi hiệu quả Hiệp định BBNJ cần bắt đầu từ cấp độ quốc gia, trên nền tảng hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ.

Đối thoại tập trung trao đổi các giải pháp nhằm chuyển những cam kết của Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) thành các cơ chế, thể chế và hành động cụ thể ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Thị Lan Anh cho biết Hiệp định BBNJ đã góp phần tạo dựng khuôn khổ toàn diện nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển tại các vùng biển quốc tế. Là hiệp định được thực hiện trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), Hiệp định BBNJ cần được triển khai nhất quán với Công ước UNCLOS cũng như các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực và chuyên ngành hiện hành.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, việc thực thi hiệu quả Hiệp định BBNJ cần bắt đầu từ cấp độ quốc gia, trên nền tảng hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ. Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ban hành ngày 28/7/2026, đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nhấn mạnh quản trị biển hiện đại, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ biển, đồng thời bảo đảm môi trường biển khỏe mạnh, bền vững.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước.

Những định hướng này phù hợp với mục tiêu triển khai Hiệp định BBNJ, đồng thời tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tuân thủ pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS.

Phát biểu tại Đối thoại, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá cao chủ đề mang tính thời sự của sự kiện, đồng thời cho rằng biển và đại dương đang chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm. Australia xác định một đại dương khỏe mạnh, an toàn và bền vững là yếu tố thiết yếu đối với sự thịnh vượng và an ninh quốc gia.

Đại sứ Gillian Bird cho biết Australia sẵn sàng phê chuẩn Hiệp định BBNJ và tham gia Phiên họp các thành viên vào tháng 1/2027 với tư cách quốc gia thành viên. Australia cũng cam kết hỗ trợ các nước trong khu vực chuẩn bị triển khai Hiệp định, chia sẻ kinh nghiệm về khu bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường và quản trị biển.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird và đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung Lewe Paul đánh giá cao chủ đề mang tính thời sự của sự kiện.

Một trong những sáng kiến được Australia đưa ra là Sáng kiến Đối tác biển Đông Nam Á (Southeast Asia Maritime Security Partnerships) trị giá 160 triệu AUD, nhằm hỗ trợ Việt Nam và các đối tác trong khu vực tăng cường hợp tác, quản trị và năng lực biển.

Trong khi đó, Trưởng Đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam Lewe Paul nhấn mạnh Đức coi bảo vệ đa dạng sinh học biển, bảo tồn đại dương và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là những nội dung quan trọng trong hợp tác quốc tế.

Theo ông Lewe Paul, Đức đã tích cực ủng hộ tiến trình đàm phán Hiệp định BBNJ và tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Hiệp định thông qua các hành động cụ thể. Đức đồng thời xây dựng, sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có Đạo luật phê chuẩn và Đạo luật về Hiệp định BBNJ, nhằm thực hiện các cam kết quốc tế và chuẩn bị khuôn khổ pháp lý trong nước cho quá trình triển khai Hiệp định.

Ông Lewe Paul đánh giá Đối thoại Biển là diễn đàn quan trọng để chia sẻ quan điểm, kết nối pháp luật với chính sách, kết nối các cam kết quốc tế với quá trình thực thi ở cấp quốc gia, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa khoa học và quá trình hoạch định chính sách.

Đối thoại Biển là sáng kiến của Học viện Ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề pháp lý, chính sách và khoa học biển, hướng tới quản trị biển và đại dương bền vững. Qua 15 lần tổ chức, Đối thoại tiếp tục là diễn đàn kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia pháp lý, nhà khoa học và các đối tác quốc tế, góp phần trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp thực tiễn đối với những vấn đề mới nổi trong quản trị biển và đại dương.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tại Đối thoại Biển lần thứ 15, ba phiên thảo luận tập trung vào các nội dung gồm: bảo đảm sự phù hợp giữa Hiệp định BBNJ với pháp luật và thể chế quốc gia; triển khai hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hiệp định BBNJ; và các cơ chế, thể chế, khuôn khổ hỗ trợ nhằm thực hiện hiệu quả Hiệp định BBNJ.

Các phiên thảo luận đề cập nhiều vấn đề thiết thực như rà soát pháp luật trong nước, phối hợp liên ngành, hợp tác về tài nguyên gen biển, các công cụ quản lý theo khu vực, đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu khoa học biển, Cơ chế Trao đổi Thông tin, xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ biển và cơ chế tài chính.