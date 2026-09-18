Đối thoại Biển lần thứ 15: Thúc đẩy chuyển cam kết BBNJ thành hành động thực chất

Ngày 18/9, Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thoả thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả”.

Với 3 phiên thảo luận, Đối thoại Biển lần thứ 15 tập trung vào 3 nội dung: Bảo đảm sự phù hợp giữa Hiệp định BBNJ và pháp luật, thể chế quốc gia; Triển khai hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hiệp định BBNJ; Các cơ chế, thể chế và khuôn khổ hỗ trợ để thực hiện hiệu quả BBNJ.

Đối thoại Biển có sự tham gia của nhiều đại biểu quốc tế và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nhận định, BBNJ giúp hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ đa dạng sinh học ở các vùng biển quốc tế, Việt Nam tự hào khi là một trong các quốc gia đầu tiên phê chuẩn hiệp định.

Bà Lan Anh cũng chia sẻ, Hiệp định BBNJ phải được thực hiện một cách nhất quán với UNCLOS cùng các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực và lĩnh vực hiện có.

Đáng chú ý, bà chia sẻ 3 suy ngẫm về cách đưa hiệp định vào thực thi. Thứ nhất, việc thực thi phải bắt đầu từ cấp quốc gia. Thứ hai và trên hết, việc thực thi phụ thuộc vào hợp tác quốc tế. Thứ ba, khoa học và công nghệ phải dẫn đường cho việc thực thi.

"Những mục tiêu này hoàn toàn đồng điệu với Nghị quyết số 20 về phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, hướng tới quản trị biển hiện đại, phát triển khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường biển bền vững, khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế", bà Lan Anh cho hay.

PGS. TS Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu khai mạc tại Đối thoại Biển lần thứ 15.

Tại sự kiện, Đại sứ Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của đại dương đối với đối nền kinh tế, sinh kế, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà khẳng định, Australia - một quốc gia lục địa đảo sẵn sàng phê chuẩn BBNJ để tham gia Phiên họp các quốc gia thành viên vào tháng 1/2027.

Là một trong những quốc gia đầu tiên ký Hiệp định BBNJ, Australia cam kết chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường và tài trợ 160 triệu USD thông qua Sáng kiến Đối tác biển Đông Nam Á để hỗ trợ Việt Nam và các đối tác khu vực tăng cường hợp tác, quản trị và năng lực biển.

Cũng tại hội thảo, ông Lewe Paul - Trưởng Đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam nhấn mạnh, Đức từ lâu đã là quốc gia đi đầu trong việc bảo vệ đa dạng sinh học biển, bảo tồn đại dương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Theo đó, cùng với phê chuẩn Đạo luật, Quốc hội Đức đã thông qua Đạo luật Thực thi BBNJ vào tháng 2 năm 2026. Đạo luật này quy định cách thức các quy tắc BBNJ được thực thi trong nước, đảm bảo các tổ chức, nhà nghiên cứu và tàu thuyền mang cờ Đức hoạt động trên hải phận quốc tế tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế ngay sau khi Liên Hợp Quốc phê chuẩn.

Lewe Paul - Trưởng đại diện Quỹ KAS tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của Đối thoại biển.

Theo đại diện Quỹ KAS, KAS tự hào đóng góp thúc đẩy và bảo vệ trật tự biển quốc tế dựa trên luật lệ theo mọi cách có thể thông qua mạng lưới toàn cầu của mình. Ông đánh giá cao Đối thoại Biển như một cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách và hiện thực hóa các cam kết quốc tế tại mỗi quốc gia.

Qua 15 lần tổ chức, Đối thoại tiếp tục kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia pháp lý, nhà khoa học và đối tác quốc tế, góp phần trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho những vấn đề mới nổi trong quản trị biển và đại dương.