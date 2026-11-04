'Đối thoại Á - Âu' trong không gian di sản Hội An

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam tổ chức, biểu diễn phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là sự gặp gỡ giữa những hình thức nghệ thuật biểu diễn mang ngôn ngữ và đặc trưng thẩm mỹ khác nhau, từ múa đương đại, opera đến ballet kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ giữa hai không gian văn hóa tưởng như khác biệt, chương trình đặt nghệ thuật Á và Âu trong cùng một sân khấu. Ảnh: VNOB

Trong đó, tác phẩm múa đương đại Mùa đom đóm đưa khán giả vào không gian giàu chất thơ, nơi ánh sáng đom đóm gợi lên mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Thông qua ngôn ngữ hình thể, tác phẩm khai thác vẻ đẹp dung dị, những rung cảm tinh tế trong đời sống. Sự góp mặt của các giai điệu opera của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, mang đến sắc thái nghệ thuật khác biệt trong chương trình.

Trong khi đó, tác phẩm Đông Hồ kết hợp nghệ thuật ballet với cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam. Sự gặp gỡ giữa một loại hình nghệ thuật biểu diễn có nguồn gốc phương Tây và chất liệu mỹ thuật truyền thống Việt Nam gợi mở khả năng chuyển tải giá trị văn hóa quen thuộc bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Từ những sắc thái tinh tế, giàu cảm xúc của văn hóa Việt Nam đến chiều sâu tư tưởng và cấu trúc nghệ thuật châu Âu, hai tác phẩm mở ra những góc nhìn khác nhau về con người, sự sống và thân phận. Giữa những khác biệt ấy, nghệ thuật trở thành điểm gặp gỡ, để mỗi câu chuyện được soi chiếu từ một góc nhìn mới.

Đây cũng là cách đưa những chất liệu văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng thông qua hình thức biểu đạt mới. Đồng thời, giới thiệu các loại hình nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với người xem.

Chương trình Đối thoại Á - Âu được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, cộng đồng và các chủ thể văn hóa; thúc đẩy sự gặp gỡ giữa nghệ thuật đương đại và không gian di sản.

Đặc biệt, sự kiện gắn với không gian Rạp Hội An nhằm định hướng phát huy công năng của Rạp Hội An như một không gian biểu diễn, giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật.

Đó cũng là hướng phát triển được Hội An chú trọng trong quá trình thực hiện các cam kết của Đô thị Di sản Sáng tạo: bảo tồn những giá trị đã làm nên bản sắc, đồng thời tạo môi trường để nghệ thuật, các ý tưởng sáng tạo và đời sống văn hóa đương đại tiếp tục phát triển.