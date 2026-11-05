'Đối thoại Á - Âu' - Giao thoa tinh hoa nghệ thuật tại phố cổ Hội An

“Đối thoại Á- Âu” được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm đáng nhớ.

Được xây dựng trên ý tưởng kết nối các sắc thái đa dạng của nghệ thuật biểu diễn thông qua âm nhạc và ngôn ngữ hình thể, “Đối thoại Á - Âu” hứa hẹn mở ra không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giá trị đặc sắc của văn hóa phương Đông và phương Tây được thể hiện trong sự giao thoa, hòa quyện sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm”, sẽ đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật thơ mộng, nơi ánh sáng đom đóm hòa cùng những rung cảm tinh tế giữa con người và thiên nhiên. Bằng ngôn ngữ hình thể giàu sức biểu đạt, tác phẩm gợi mở vẻ đẹp dung dị, sâu lắng của cuộc sống, đồng thời khơi dậy những cảm nhận về mối liên kết giữa con người với thế giới tự nhiên.

Tiếp nối mạch cảm xúc là những giai điệu Opera nổi tiếng của các nhà soạn nhạc thế giới, mang đến sắc thái âm nhạc cổ điển đặc trưng với chiều sâu nghệ thuật và khả năng biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ. Đặc biệt, tác phẩm “Đông Hồ” với nghệ thuật Ballet kết hợp cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam tạo nên điểm gặp gỡ thú vị giữa kỹ thuật biểu diễn hàn lâm phương Tây và chất liệu văn hóa truyền thống bản địa.

Chương trình có sự tham gia của 20 diễn viên chuyên nghiệp, phục vụ miễn phí công chúng và du khách.

Sự kết hợp này không chỉ tạo nên những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng mà còn góp phần khẳng định sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy sáng tạo đương đại. Qua ngôn ngữ biểu diễn hiện đại, chất liệu văn hóa Việt Nam được tiếp cận dưới góc nhìn mới, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ và du khách quốc tế.

Không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, “Đối thoại Á - Âu” còn hướng đến mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật cho cộng đồng; tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, người dân và các chủ thể văn hóa. Qua đó, những giá trị sáng tạo được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú và giàu bản sắc.

Đáng chú ý, chương trình cũng nằm trong định hướng phát huy công năng của Rạp Hội An, từng bước đưa địa điểm này trở thành không gian biểu diễn, giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật có hoạt động thường xuyên. Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng tại đây không chỉ tạo thêm điểm đến văn hóa cho người dân, du khách mà còn mở ra môi trường để nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, giới thiệu tác phẩm, thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển đời sống văn hóa địa phương.

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, Hội An đang từng bước phát huy nguồn lực văn hóa, sáng tạo để tạo thêm những giá trị mới cho di sản. Trong định hướng đó, việc tổ chức chương trình “Đối thoại Á - Âu” góp phần cụ thể hóa các cam kết của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trong phát triển các lĩnh vực sáng tạo, đồng thời bổ sung sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Thông qua những hoạt động giao lưu, biểu diễn có chiều sâu nghệ thuật, Hội An tiếp tục khẳng định định hướng bảo tồn di sản gắn với phát huy giá trị, lấy văn hóa làm nền tảng và nguồn lực cho phát triển bền vững. Đây cũng là cách để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ trong không gian di sản mà còn tiếp tục được làm mới, lan tỏa và hòa nhập với đời sống đương đại.

Với nội dung biểu diễn đa dạng, sự kết hợp giữa nghệ thuật hàn lâm, múa đương đại và cảm hứng văn hóa dân gian Việt Nam, “Đối thoại Á - Âu” được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa - nghệ thuật của TP Đà Nẵng nói chung và đô thị di sản Hội An nói riêng.