'Đối thoại Á - Âu': Giao thoa nghệ thuật giữa lòng phố Hội

Một tiết mục múa trong tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm”.

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức, với sự tham gia biểu diễn của 20 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp. Lấy cảm hứng từ sự gặp gỡ giữa tinh hoa nghệ thuật phương Đông và phương Tây, “Đối thoại Á - Âu” được xây dựng như một hành trình khám phá những sắc thái đa dạng của nghệ thuật biểu diễn thông qua âm nhạc và ngôn ngữ hình thể. Từ những chất liệu nghệ thuật quốc tế đến cảm hứng văn hóa bản địa, mỗi tiết mục góp phần tạo nên sự giao thoa sáng tạo, mở ra những cách tiếp cận mới trong thưởng thức nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết, đây là dịp đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, cộng đồng và các chủ thể văn hóa. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn mở rộng cơ hội tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật cho người dân, tạo điều kiện để các nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị sáng tạo đến cộng đồng.

Mở đầu đêm diễn là tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm”, do nhóm Hanoi Dance Theater biên đạo trên nền nhạc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đưa khán giả đến với những chuyển động giàu cảm xúc của cơ thể. Tiếp đó, những giai điệu opera nổi tiếng của các nhà soạn nhạc thế giới mang đến sắc thái âm nhạc cổ điển đầy lôi cuốn. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục ballet “Đông Hồ”, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam, nơi những hình ảnh, đường nét và tinh thần mỹ thuật truyền thống được chuyển tải qua ngôn ngữ múa ballet, tạo nên cuộc gặp gỡ độc đáo giữa di sản phương Đông và nghệ thuật biểu diễn phương Tây.

Rất đông khán giả đến với chương trình nghệ thuật “Đối thoại Á - Âu”.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn phục vụ công chúng, “Đối thoại Á - Âu” còn góp thêm sắc màu cho đời sống văn hóa tại Hội An, từng bước đưa các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An trong việc phát huy giá trị di sản gắn với đời sống đương đại, mở rộng không gian sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật tại địa phương. Qua đó, Rạp Hội An được kỳ vọng không chỉ là địa điểm biểu diễn mà còn trở thành không gian văn hóa kết nối nghệ sĩ với công chúng, nơi những giá trị nghệ thuật được sẻ chia, tiếp nối và lan tỏa.