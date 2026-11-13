'Đối thoại Á – Âu' đưa opera và ballet đến Rạp Hội An

Đại diện lãnh đạo Trung tâm BTDSVHTG Hội An, phường Hội An tặng hoa chúc mừng sự kiện khai mạc chương trình nghệ thuật tối 12.11

Tối ngày 12.11, chương trình nghệ thuật “Đối thoại Á – Âu” đã khai mạc tại Rạp Hội An (47 Phan Châu Trinh, phường Hội An, TP. Đà Nẵng) với múa đương đại “Mùa đom đóm”, bốn tiết mục opera và trích đoạn ballet “Đông Hồ”.

Múa đương đại "Mùa đom đóm" mở đầu chương trình

Mở đầu là tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm”, do nhóm Hanoi Dance Theater biên đạo trên nền nhạc của Hồ Hoài Anh. Qua những chuyển động giàu cảm xúc của múa đương đại với sự thể hiện của NSƯT Việt An, Đức Hiếu và Đoàn Vũ kịch Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam, tác phẩm gợi lên những rung cảm giữa con người và thiên nhiên từ hình ảnh ánh đom đóm.

Phần trình diễn của các nghệ sĩ đưa khán giả đến không gian thơ mộng, giàu biểu đạt

“Mùa đom đóm” gợi mở một không gian thơ mộng, nơi ánh sáng đom đóm hòa cùng những rung cảm của con người và thiên nhiên. Tác phẩm đưa khán giả đến với vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng qua ngôn ngữ hình thể giàu sức biểu đạt.

Phần opera với các giai điệu nổi tiếng được trình diễn trong chương trình

Phần opera giới thiệu các giai điệu nổi tiếng “Nessun dorma” và “O soave fanciulla” của Giacomo Puccini, “Der Hölle Rache” của Wolfgang Amadeus Mozart và “Libiamo ne’ lieti calici” (Brindisi) của Giuseppe Verdi. Nghệ sĩ Trường Linh đảm nhận “Nessun dorma” và tham gia hai tiết mục song ca cùng Đào Tố Loan trong các đêm 12 và 13.11, cùng Trang Bùi trong đêm 14.11. Đây cũng là giọng ca nữ lần lượt thể hiện “Der Hölle Rache” theo lịch diễn của sự kiện.

Những trích đoạn ballet, múa hiện đại được các nghệ sĩ trình diễn qua ngôn ngữ hình thể giàu biểu đạt

Khép lại chương trình là trích đoạn ballet “Đông Hồ”, do Nguyễn Ngọc Anh biên đạo, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam trên nền nhạc Antonio Vivaldi do Max Richter phối lại. Tham gia biểu diễn có NSƯT Thu Hằng, NSƯT Việt An, NSƯT Như Quỳnh, Đức Hiếu, Vũ Vũ Anh và Đoàn Vũ kịch.

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 14.11.2026, phục vụ miễn phí người dân và du khách, với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp của Nhà hát.

Chương trình được xây dựng nhằm mang đến những sắc thái đa dạng của nghệ thuật biểu diễn thông qua âm nhạc và ngôn ngữ hình thể. Sự kết hợp hài hòa và đầy sáng tạo giữa các giá trị nghệ thuật phương Đông và phương Tây góp phần tạo nên cuộc đối thoại văn hóa, giao thoa giữa tinh hoa nghệ thuật thế giới và chất liệu văn hóa bản địa.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm BTDSVHTG Hội An phát biểu tại sự kiện khai mạc tối 12.11

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết chương trình là dịp đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần công chúng, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, cộng đồng và các chủ thể văn hóa. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật cho công chúng; tạo điều kiện để các nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị sáng tạo đến cộng đồng.

Khán giả cùng hòa trong không gian "Đối thoại Á - Âu" với những rung cảm sâu sắc

Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn góp thêm một hoạt động ý nghĩa vào đời sống văn hóa của Hội An; từng bước đưa các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với cộng đồng, mở rộng không gian sáng tạo, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật tại địa phương. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Trung tâm trong việc phát huy giá trị di sản gắn với đời sống, để Rạp Hội An không chỉ là một địa điểm biểu diễn mà còn trở thành không gian văn hóa, nơi nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, nơi giá trị nghệ thuật được sẻ chia và lan tỏa.

Những giây phút trình diễn thăng hoa của các nghệ sĩ

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, Hội An đang từng bước phát huy nguồn lực văn hóa và sáng tạo để tạo thêm những giá trị mới cho di sản. Trong định hướng đó, chương trình “Đối thoại Á – Âu” là một hoạt động góp phần thực hiện các cam kết của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trong phát triển các lĩnh vực sáng tạo; đồng thời bổ sung sản phẩm văn hóa - nghệ thuật góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân và trải nghiệm của du khách.