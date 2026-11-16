Đối thoại Á - Âu điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật

Một tiết mục múa đương đại lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, chương trình mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi âm nhạc và ngôn ngữ hình thể hòa quyện qua các loại hình Opera, Ballet và múa đương đại. Từ những chuyển động tinh tế, giàu cảm xúc trong tiết mục múa đương đại "Mùa đom đóm", những giai điệu Opera kinh điển của các nhà soạn nhạc thế giới đến màn kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật Ballet và cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam trong tác phẩm "Đông Hồ", mỗi tiết mục đều mở ra một không gian sáng tạo riêng. Qua đó, chương trình tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa phương Đông và phương Tây, kết nối tinh hoa nghệ thuật thế giới với chất liệu văn hóa bản địa.

Chương trình vinh dự đón tiếp ông Hoàng Đạo Cương- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Đáng chú ý, cả 3 đêm diễn đều thu hút đông đảo khán giả đăng ký tham dự, khán phòng kín chỗ. Sự hưởng ứng tích cực của công chúng cho thấy sức hấp dẫn của các loại hình nghệ thuật biểu diễn hàn lâm, đồng thời mở ra những tín hiệu khả quan trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống văn hóa tại Hội An.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, "Đối thoại Á - Âu" còn hướng đến tạo không gian giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, cộng đồng và các chủ thể văn hóa; mở rộng cơ hội tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Qua đó, góp phần phát huy công năng Rạp Hội An, từng bước định hình nơi đây trở thành điểm hẹn văn hóa- nghệ thuật, nơi gặp gỡ, giao lưu và lan tỏa các ý tưởng sáng tạo.

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, Hội An đang từng bước phát huy nguồn lực văn hóa, sáng tạo để tạo thêm giá trị mới cho di sản. Trong định hướng đó, chương trình "Đối thoại Á- Âu" góp phần cụ thể hóa các cam kết của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An, đồng thời bổ sung sản phẩm văn hóa- nghệ thuật đặc sắc, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách.