Đội thi xã Y Tý xuất sắc giành giải Nhất Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2026

Tới dự có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Dự Hội thi còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Toàn cảnh hội thi.

Các đại biểu dự hội thi.

11 đội xuất sắc tham gia thi tại vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, tạo sân chơi để các tuyên truyền viên pháp luật thể hiện kiến thức, kỹ năng, sự sáng tạo; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Mỗi tuyên truyền viên vận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm vào công tác, không ngừng nâng cao chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền; đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phần thi của xã Khao Mang.

Phần thi giới thiệu của Đội thi đến từ xã Phúc Lợi.

Phần thi giới thiệu xã Tả Phìn.

Màn giới thiệu đặc sắc của đội xã Y Tý.

Hội thi thu hút 47 xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 11 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Với hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội tranh tài qua 3 phần thi: giới thiệu, trắc nghiệm và thuyết trình. Nội dung tập trung vào pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân cấp, phân quyền, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và Nhân dân, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phần thi Trắc nghiệm.

Hội thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, để lại nhiều dấu ấn, mỗi địa phương mang đến một màu sắc riêng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và quyết tâm đưa pháp luật đến gần hơn với Nhân dân.

Phần thi đặc sắc của các đội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung dự thi sáng tạo cùng tinh thần thi đấu trách nhiệm, đội thi xã Y Tý đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi. Ba giải Nhì được trao cho các đội thi xã Cát Thịnh, Bản Liền và Si Ma Cai. Ba giải Ba thuộc về các đội thi xã Khao Mang, Chiềng Ken và Phúc Lợi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao 4 giải Khuyến khích ghi nhận sự nỗ lực của các đội tham gia. Đặc biệt, 4 giải phụ gồm: Sáng tạo, Truyền cảm hứng, Phong cách và Ứng dụng chuyển đổi số cũng đã được trao, góp phần tôn vinh những dấu ấn riêng, tinh thần đổi mới và sức lan tỏa của Hội thi.

Đồng chí Đặng Đình Chung - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho đội thi xã Y Tý.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, trao giải Nhì cho 3 đội thi.

Các đội thi giành giải Ba tại hội thi.

4 đội đoạt giải Khuyến khích tại hội thi.

Hội thi không chỉ là sân chơi kiến thức, mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng thôn, bản, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hoá mới, xã hội an toàn, lành mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.