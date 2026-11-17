Đội thi đua số 6 đã mang đến phần thi chào hỏi ấn tượng, đậm dấu ấn Công an Thủ đô
Tại Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026, đội thi đua số 6 đã mang đến phần thi chào hỏi ấn tượng, đậm dấu ấn Công an Thủ đô. Với hình thức thể hiện sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng, đội thi không chỉ giới thiệu sinh động đặc thù đơn vị mà còn truyền tải rõ ràng, sâu sắc thông điệp thực hiện chuẩn mực Quy tắc ứng xử.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doi-thi-dua-so-6-da-mang-den-phan-thi-chao-hoi-an-tuong-dam-dau-an-cong-an-thu-do-post675953.antd