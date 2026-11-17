Gần hai thập kỷ qua, lớp học miễn phí của Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai đã trở thành nơi trao truyền những làn điệu cổ. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện tham gia các buổi học, trong khi nhiều làn điệu cổ cần được lưu giữ và giới thiệu rộng rãi hơn để tránh nguy cơ thất truyền. Từ thực tế ấy, Câu lạc bộ đã lựa chọn một hướng đi mới: số hóa các làn điệu ca trù, đưa di sản lên không gian số, mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.