Cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân xã Lam Vỹ kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia cầm.

Tạo động lực từ mô hình kinh tế phù hợp

Là xã miền núi với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế của nhiều gia đình ở Lam Vỹ vẫn chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Với những hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn không chỉ là thiếu vốn mà còn hạn chế về kinh nghiệm sản xuất, khả năng tiếp cận kỹ thuật và phòng ngừa rủi ro. Bởi vậy, để chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả, điều quan trọng là lựa chọn được mô hình phù hợp với điều kiện của từng hộ, giúp người dân duy trì và phát triển lâu dài.

Từ thực tế đó, xã Lam Vỹ đã triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất gắn với nhu cầu của người dân. Trong đó, mô hình chăn nuôi gà được thực hiện tại 8 thôn, với 51 hộ tham gia, quy mô 5.100 con. Đối tượng hỗ trợ tập trung vào các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và những gia đình thuộc diện chính sách. Đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện nông thôn, bởi người dân có thể tận dụng diện tích đất quanh nhà và lao động tại chỗ để tổ chức chăn nuôi.

Gia đình anh Phan Thanh Hiệu, ở thôn Văn La, là một trong những hộ tham gia mô hình. Với những gia đình còn hạn chế về nguồn lực, chăn nuôi tại nhà là hướng phát triển kinh tế có thể thực hiện mà không đòi hỏi đầu tư quá lớn về cơ sở vật chất. Để đàn gà phát triển tốt người dân được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi. Từ việc giữ chuồng trại khô ráo, vệ sinh máng ăn, máng uống đến theo dõi sức khỏe đàn gà, từng công việc được hướng dẫn cụ thể để bà con dễ tiếp thu, áp dụng.

Theo báo cáo của UBND xã Lam Vỹ, trong năm 2026, địa phương đã tổ chức 26 lớp tập huấn, thu hút 1.170 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây lúa, phòng trừ sâu bệnh và các quy định trong chăn nuôi. Riêng mô hình nuôi gà, tại thời điểm theo dõi, tỷ lệ sống đạt 95%. Đây là kết quả bước đầu tích cực, cho thấy việc kết hợp hỗ trợ sinh kế với hướng dẫn kỹ thuật đang phát huy tác dụng.

Không chỉ trong chăn nuôi, các chính sách hỗ trợ trồng trt cũng đang mang lại lợi ích thiết thực. Vụ mùa năm 2026, toàn xã có 91 hộ được hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm xử lý rơm rạ. Tổng lượng phân bón được cấp là 21.823kg, cùng 433 gói chế phẩm sinh học, phục vụ sản xuất trên diện tích 15,58ha. Việc hỗ trợ vật tư đúng thời điểm không chỉ giảm bớt chi phí đầu vào mà còn khuyến khích người dân sử dụng phân bón hợp lý, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hướng tới phương thức canh tác bền vững.

Hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế

Cùng với hỗ trợ sinh kế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được xã Lam Vỹ xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, giao thông được quan tâm bởi đây là điều kiện trực tiếp phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa.

Hệ thống đường giao thông nông thôn tại xã Lam Vỹ từng bước được đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển sản xuất.

Theo kết quả rà soát các tiêu chí nông thôn mới năm 2026, hệ thống giao thông nông thôn của Lam Vỹ đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Toàn xã có gần 18km đường xã đạt cấp kỹ thuật tối thiểu đường cấp B, được bảo trì hằng năm và có các hạng mục cần thiết theo quy định. Đặc biệt, trên 90% đường thôn, ngõ, xóm đã được cứng hóa bằng bê tông hoặc nhựa, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện đi lại của người dân.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực của địa phương trong huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư. Từ những tuyến đường được hoàn thành, điều kiện giao thông giữa các khu dân cư và vùng sản xuất từng bước được cải thiện. Với người dân sự thay đổi của đường giao thông gắn với những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Đường đi thuận tiện giúp việc vận chuyển vật tư, nông sản đỡ vất vả, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ giao thông, các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh cũng được quan tâm đầu tư, duy tu. Toàn xã có 10/10 công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hằng năm; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 87,07%, diện tích được tiêu chủ động đạt 100%. Cùng với đó, 100% hộ dân có đăng ký sử dụng điện được cung cấp điện an toàn; các khu dân cư tại 8/8 thôn được phủ sóng điện thoại di động và internet.

Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân Lam Vỹ đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất và chung sức xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Sự tham gia ấy cho thấy xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn gắn với trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.

Giảm nghèo là công việc cần sự kiên trì. Với những hộ mới thoát nghèo, sinh kế còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu khi gặp thiên tai, dịch bệnh hoặc thiếu việc làm. Vì vậy, cùng với hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, địa phương cần quan tâm đến những gia đình mới thoát nghèo, giúp họ duy trì sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ.

Thực tế tại Lam Vỹ cho thấy, mỗi chính sách có thể giải quyết một khó khăn cụ thể, nhưng muốn tạo chuyển biến lâu dài, các nguồn lực phải được triển khai đồng bộ. Hỗ trợ sản xuất cần đi cùng hướng dẫn kỹ thuật; đầu tư hạ tầng phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế; còn giảm nghèo phải hướng đến khả năng tự vươn lên của từng gia đình.