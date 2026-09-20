Đổi thay từ những bon làng Đinh Trang Thượng

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Đinh Trang Thượng đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang

Đồng bào mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất

Để có được diện mạo như hôm nay, Đinh Trang Thượng đã trải qua một chặng đường dài thay đổi phương thức sản xuất và đời sống. Trước đây, người dân chủ yếu làm lúa rẫy, trồng bắp, bo bo... phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Những mùa giáp hạt vì thế từng là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình còn thiếu đất sản xuất và phụ thuộc vào mùa vụ.

Ông K’Brền là gia đình cách mạng, được Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, riêng ông được Chủ tịch nước tặng Huân Chương kháng chiến hạng Nhì và hạng Ba

Ông K’Brền, ở thôn 8, là một trong những người chứng kiến khá trọn vẹn quá trình đổi thay của vùng đất này. Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục gắn bó với quê hương và từng giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng.

Những năm tháng công tác cũng giúp ông chứng kiến rõ sự chuyển biến trong đời sống, sản xuất của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Nhớ lại những năm tháng trước đây, ông K’Brền chia sẻ: “Trước giải phóng, bà con mình chỉ biết làm lúa rẫy, mùa được mùa mất, thường xảy ra đói giáp hạt. Sau khi giải phóng, thống nhất đất nước, Nhà nước thực hiện nhiều chính sách dân tộc, định canh, định cư, vận động người dân trồng cà phê, hướng dẫn kỹ thuật, đời sống thay đổi nhiều lắm. Giờ con cháu có của ăn của để, nhà cửa khang trang, thôn, bon khởi sắc”.

Nhà nước thực hiện nhiều chính sách dân tộc, định canh, định cư, vận động người dân trồng cà phê, hướng dẫn kỹ thuật, đời sống phát triển nhiều lắm. Cựu chiến binh K’Brền, thôn 8, xã Đinh Trang Thượng

Từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất, người dân Đinh Trang Thượng từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm. Những diện tích lúa rẫy, cây trồng ngắn ngày năng suất thấp dần được thay thế bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương.

Nhiều hộ dân chú trọng mô hình sản xuất đa cây mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. (Ảnh tư liệu)

Cùng với cây trồng chủ lực là cà phê, người dân mạnh dạn phát triển diện tích cây sầu riêng, mắc ca và một số loại cây trồng khác. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh cũng ngày càng được chú trọng, giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và thu nhập.

Điển hình nhất là thôn 8 với 760 hộ, 2.656 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 95%. Những năm gần đây, việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là phát triển cà phê, sầu riêng… đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước cải thiện.

Theo thống kê, toàn thôn hiện có khoảng 1.884 ha cà phê, năng suất bình quân ước đạt hơn 3 tấn/ha. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Người dân trong xã luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng

Điều đáng ghi nhận là quá trình chuyển đổi cây trồng cũng từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Nhiều hộ quan tâm hơn đến việc tái canh cà phê, lựa chọn giống phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Từ đó, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất từng bước được nâng lên.

Bon làng khởi sắc, người dân thêm niềm tin

Rời các thôn, bon vùng căn cứ cách mạng, một trong những vùng sâu, vùng xa của xã, chúng tôi ngược về các thôn 2, 3, 4 và 5. Những ngôi nhà kiên cố ngày càng nhiều, thấp thoáng giữa những đồi cà phê xanh mướt, cho thấy sự đổi thay rõ nét trong đời sống người dân.

Bí thư Chi bộ K’Bill (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ anh, chị em trong “Câu lạc bộ 14 tấn” của thôn

Thôn 3 là một trong những khu dân cư có kinh tế phát triển của xã, được người dân ví von là “Làng biệt thự”. Toàn thôn có 408 hộ, đồng bào DTTS chiếm khoảng 70%. Trong đó, bí thư chi bộ K’Bill cùng gia đình, dòng họ là những người tiên phong thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cà phê…

Nhờ sự lãnh đạo của chi bộ và sự đồng thuận của người dân, kinh tế thôn ngày càng khởi sắc. Hiện hơn 70% hộ dân có mức sống khá, hộ nghèo không còn, thôn chỉ còn 6 hộ cận nghèo. Từ năm 2025 đến nay, toàn thôn có trên 30 căn nhà xây mới và sửa chữa, nâng cấp, với giá trị bình quân hơn 700 triệu đồng/căn; một số căn có giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo bí thư chi bộ K’Bill, việc thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất đã giúp năng suất cà phê không ngừng nâng lên. Nhiều hộ đạt sản lượng từ 10 - 20 tấn cà phê nhân mỗi vụ; trong đó, mức 14 tấn trở lên khá phổ biến, hình thành “Câu lạc bộ 14 tấn” của thôn.

Từ những kết quả cụ thể ấy, thôn 3 đang cho thấy hiệu quả của việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cùng sự đồng lòng của người dân trong phát triển kinh tế. Bí thư Chi bộ K’Bill không chỉ tích cực vận động bà con thay đổi phương thức sản xuất mà còn trở thành một trong những người đi đầu, tạo niềm tin để người dân cùng làm, cùng phát triển.

Người dân ngày càng chủ động tham gia các mô hình sản xuất, liên kết kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Phạm Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng

Theo ông Phạm Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, trong năm 2026, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời tập trung tái canh cà phê trên diện tích lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống đồng bào DTTS, trong đó có đồng bào Cơ Ho, Mạ trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân ngày càng chủ động tham gia các mô hình sản xuất, liên kết kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Hậu cho biết.

Đinh Trang Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã: Tân Lâm, Tân Thượng và Đinh Trang Thượng thuộc huyện Di Linh (cũ). Xã có diện tích khoảng 203,77 km²; dân số trên địa bàn xã có 20.568 người, đồng bào DTTS chiếm khoảng 60,11%.

Từ những nương rẫy nghèo nàn năm nào, Đinh Trang Thượng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Những đồi cà phê xanh ngát, những vườn cây ăn quả và những ngôi nhà kiên cố giữa các bon làng là những dấu hiệu rõ nét của cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Cùng với đồng bào dân tộc bản địa, người Mường ở Đinh Trang Thượng đã mạnh dạn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cuộc sống ngày càng ổn định giúp bà con thêm yên tâm gắn bó với đất đai, chăm lo cho con em và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, từng bước tạo dựng cuộc sống no ấm, góp phần làm khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.