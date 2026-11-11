Đổi thay trên quê hương cách mạng Tân Trào: Biến di sản thành động lực phát triển

Đổi thay từ những công trình mới

Tham dự Lễ khánh thành các công trình hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027) và 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, ông Trương Ngọc Giao, người có uy tín tại thôn Thia, xã Tân Trào xúc động chia sẻ niềm phấn khởi chung của Nhân dân địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Lâm Hiển

"Được đi trên con đường mới, hưởng thụ công trình bảo tàng hiện đại, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự đổi thay từng ngày của quê hương, làng bản", ông Giao bày tỏ.

Theo ông Trương Ngọc Giao, trước đây việc di chuyển giữa các điểm di tích lịch sử cách mạng còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng xuống cấp, làm hạn chế tiềm năng phát triển của địa phương. Việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ hiện nay không chỉ giúp làng quê thay đổi toàn diện mà còn kết nối chuỗi di sản lịch sử thành một không gian văn hóa đồng bộ, hiện đại.

Đường mở đến đâu, cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho bà con mở ra đến đó. Tuyến đường mới được đầu tư đồng bộ với hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, cây xanh cảnh quan và làn đường dành riêng cho xe điện phục vụ du khách. Nhờ đó, người dân đi lại an toàn, việc vận chuyển nông sản cũng như các hoạt động du dịch diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều.

Di tích lán Hang Thia, thôn Thia, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Nguồn: dulichtantrao.vn

Quá trình triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm tại xã Tân Trào luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình từ Nhân dân. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, người có uy tín của thôn Thia, ông Giao cùng bà con tích cực tham gia bảo vệ, gìn giữ nguyên gốc các điểm di tích lịch sử trên địa bàn.

Ông Giao chia sẻ, công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được khánh thành dịp này kết nối với nhiều điểm di tích trọng điểm như lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trước Cách mạng Tháng Tám; lán Hang Thia - nơi làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1949 - 1953)... tạo thành quần thể "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và lịch sử cách mạng.

Nắm bắt cơ hội này, bà con các dân tộc Tày, Dao, Nùng... tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng như Tân Lập, Làng Ngòi đã tích cực chỉnh trang nhà sàn truyền thống, khôi phục nghề dệt thổ cẩm, duy trì các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính và phát triển dịch vụ ẩm thực bản địa để đón tiếp du khách thập phương.

Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những chuyển biến tích cực từ quê hương cách mạng Tân Trào là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa các chính sách của Trung ương: Biến giá trị di sản cách mạng thành nguồn lực kinh tế thực sự, mang lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân. Ông Giao cho biết, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn cảm nhận sâu sắc sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Ông Trương Ngọc Giao, người có uy tín tại thôn Thia, xã Tân Trào chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Phóng viên

Những năm qua, cộng đồng các dân tộc tại Tân Trào đã thụ hưởng hiệu quả từ các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những quyết sách quan trọng từ Nghị trường Quốc hội đã hóa thành những con đường bê tông mới, những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia và các công trình di tích tầm vóc.

Đồng thời, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng thường xuyên về thăm, tiếp xúc cử tri, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn về thể chế và nguồn lực.

"Sự quan tâm thiết thực ấy chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin để đồng bào các dân tộc Tân Trào luôn kiên định đi theo Đảng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là động lực để bà con hăng hái thi đua sản xuất, quyết tâm xây dựng quê hương cách mạng Tân Trào ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Giao nhấn mạnh.