Để bình đẳng bắt đầu từ việc nhà, việc xóm

Tại phiên chợ truyền thông xã Bảo Lạc, những tiểu phẩm, phần giao lưu, hỏi đáp về phòng, chống bạo lực gia đình thu hút đông đảo người dân đến nghe. Chị Nông Thị Hoa, xóm Vân An chia sẻ: Những chuyện trong tiểu phẩm rất gần với cuộc sống của chúng tôi. Vợ chồng cùng làm, cùng chăm con thì phụ nữ đỡ vất vả, có thời gian học cách làm ăn. Tôi mong có thêm những buổi tuyên truyền để cả nam giới cùng nghe, cùng thực hiện.

Với 1.347 hội viên tại 22 chi hội, địa bàn rộng, dân cư phân tán, Hội phát huy vai trò của chi hội trưởng, lực lượng nòng cốt để nắm bắt nhu cầu, kết hợp truyền thông tại phiên chợ với sinh hoạt chi hội, họp xóm.

Duy trì, hướng dẫn hoạt động của 17 Tổ truyền thông cộng đồng, tuyên truyền thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” cho 1.254 người. Nội dung tập trung xóa bỏ tư tưởng trọng nam, khinh nữ; phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, mua bán người; nâng cao kỹ năng phòng ngừa rủi ro trên môi trường mạng. Những tình huống gắn với hoàn cảnh thực tế của từng gia đình giúp người nghe dễ liên hệ, trao đổi và vận dụng vào cuộc sống.

Bí thư Chi bộ xóm 3 Mông Thị Tiệp cho biết: Xóm chú trọng vận động các gia đình bàn bạc, phân công công việc, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, phát triển kinh tế và tham gia hoạt động xã hội. Qua sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và chi hội, việc thực hiện BĐG được gắn với trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình.

Cùng với tuyên truyền thường xuyên, Hội tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng giỏi” năm 2026 với chủ đề “Bảo Lạc chung tay vì BĐG”. Các phần thi: chào hỏi, trắc nghiệm, tiểu phẩm giúp thành viên các tổ trao đổi kinh nghiệm, rèn kỹ năng truyền đạt phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp tổ chức 4 cuộc lồng ghép, chương trình truyền thông với 363 lượt người tham gia; phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pàng hướng dẫn sử dụng mã QR tìm hiểu pháp luật, tố giác tội phạm ẩn danh. Việc thành lập “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tạo thêm đầu mối tư vấn, kết nối hỗ trợ, giúp phụ nữ biết nơi tìm đến khi gặp khó khăn, tiếp cận thông tin về quyền và BĐG.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Lạc tuyên truyền bình đẳng giới tại phiên chợ truyền thông.

Mở thêm cơ hội cho hội viên

Tại xóm Nà Xiêm, mô hình “Chi hội số” giúp phụ nữ từng bước làm quen với các tiện ích trên điện thoại thông minh. Chị Hoàng Thị Vân chia sẻ: Trước đây tôi ngại sử dụng các nền tảng số để giao dịch vì chưa biết cách thao tác, sợ bị lừa đảo. Sau khi được hướng dẫn, tôi đã biết cập nhật, sử dụng ứng dụng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, nhận diện những dấu hiệu lừa đảo để bảo vệ thông tin cá nhân.

Cùng với hướng dẫn kỹ năng số, Tổ Truyền thông cộng đồng xóm Nà Xiêm phát huy lợi thế am hiểu ngôn ngữ, tập quán và hoàn cảnh của các dân tộc: Sán Chỉ, Mông, Tày, Nùng..., để tuyên truyền bằng tiếng dân tộc phù hợp với người nghe. Những nội dung về BĐG, xóa bỏ định kiến, phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em nhờ đó trở nên dễ tiếp nhận. Từ kỹ năng sử dụng điện thoại an toàn đến nhận thức về quyền và trách nhiệm trong gia đình, các hoạt động của Hội hướng tới giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống.

Để phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Hội LHPN xã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện Hội quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ 32 tỷ 821 triệu đồng với 383 hộ vay; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, đôn đốc trả nợ, trả lãi. Nhiều hội viên phụ nữ sau khi được tuyên truyền về BĐG, tiếp cận vốn vay, hướng dẫn khoa học kỹ thuật đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế hộ như: trồng dâu nuôi tằm, thêu may trang phục dân tộc Mông, trồng cây quế, cây hồi, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi bò vỗ béo…

Từ được tuyên truyền về BĐG, chị em phụ nữ các xóm, bản ngày càng tự tin, mạnh dạn học kỹ năng số, tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình đến giúp nhau sửa nhà, giữ gìn đường làng, ngõ xóm, mỗi hoạt động tạo thêm sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội.

Đưa kiến nghị từ xóm đến hội nghị đối thoại

Gia đình hộ nghèo và không thuộc hộ nghèo có thể vay vốn từ chương trình nào? Phụ nữ đơn thân nuôi con cần đến đâu để được hướng dẫn chính sách? Khi bị bạo lực, ai tiếp nhận, hỗ trợ và giữ bí mật thông tin? Những vấn đề ấy được đưa ra tại Hội nghị đối thoại chính sách do Hội LHPN xã Bảo Lạc, giúp phụ nữ cơ sở được phản ánh tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền xã.

Theo Chi hội trưởng Phụ nữ xóm 6 Lý Thị Nương, cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại tạo điều kiện để phụ nữ phản ánh nhu cầu hỗ trợ cây giống, con giống, kỹ thuật sản xuất; bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; cách nhận diện cuộc gọi, tin nhắn giả danh, bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP và hướng dẫn các thành viên trong gia đình sử dụng mạng xã hội an toàn. Với mỗi vấn đề, phụ nữ cần được chỉ rõ điều kiện thụ hưởng, hồ sơ, nơi đăng ký và đầu mối hỗ trợ.

Các ý kiến về chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cũng được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu học nghề, phát triển kinh tế, tham gia sinh hoạt Hội. Bởi nếu thiếu sự chia sẻ việc nhà, chăm sóc con từ các thành viên trong gia đình, phụ nữ sẽ khó có điều kiện tham gia các lớp học, tiếp cận nguồn vốn và hoạt động xã hội. Việc hỗ trợ chị em tiếp cận cơ hội cần đi cùng vận động các thành viên trong gia đình chia sẻ trách nhiệm.

Thông qua đối thoại, nhu cầu của phụ nữ được kết nối với trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp của cơ quan, đơn vị liên quan. Chính sách trở nên gần gũi hơn khi người dân hiểu gia đình mình có thuộc diện hỗ trợ hay không, cần chuẩn bị những gì và tìm đến đâu để được giải đáp.

Để nắm bắt tâm tư của hội viên phụ nữ, Hội chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Tại hội thảo do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã Bảo Lạc tổ chức cho cụm 8 xã, các đại biểu trao đổi khó khăn, kinh nghiệm, đề xuất cách phát huy vai trò chi hội trưởng, thu hút hội viên tham gia.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Lạc Lãnh Thu Hiếu cho biết: Hội tiếp tục định hướng, nâng cao hoạt động Tổ Truyền thông cộng đồng, đổi mới cách tuyên truyền sâu rộng, phù hợp với từng xóm, bản; phát huy “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, phối hợp kết nối nguồn lực. Sau đối thoại, cần theo dõi việc chuyển, giải quyết kiến nghị và thông tin lại cho hội viên. Khi tiếng nói được lắng nghe, khó khăn được hướng dẫn tháo gỡ, Dự án 8 sẽ gắn chặt hơn với đời sống, giúp phụ nữ chủ động tiếp cận chính sách và tham gia công việc chung.