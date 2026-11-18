Thực hiện Chỉ thị 07, xã vùng cao Mường Hum đang cụ thể hóa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ thiết thực, trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Từ thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn tìm hướng đi mới đến khai thác lợi thế địa phương, tinh thần chủ động, tự lực vươn lên đang được hiện thực hóa bằng những mô hình cụ thể, góp phần tạo chuyển biến trong đời sống và diện mạo vùng cao.

Lãnh đạo xã Mường Hum tham quan mô hình trồng Lê Tai nung của người dân.

Mường Hum là xã vùng cao có 8 thôn, bản, nơi đồng bào Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì và các dân tộc khác cùng sinh sống. Sinh kế của phần lớn người dân vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là lúa, ngô và một số loại cây truyền thống. Tuy nhiên, điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế, phương thức canh tác ở một số hộ chậm đổi mới, giá trị kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Bài toán đặt ra đối với địa phương là làm thế nào để người dân khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất, lựa chọn mô hình phù hợp và từng bước nâng cao thu nhập.

Từ thực tế đó, Đảng ủy xã xác định việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lấy hiệu quả trong đời sống Nhân dân làm thước đo. Trọng tâm là khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần chủ động vươn lên; khuyến khích người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn lựa chọn mô hình sản xuất có giá trị, phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại thôn Piềng Láo, chị Lý Thị Nguyệt là một trong những hộ mạnh dạn tìm hướng sản xuất mới. Nhận thấy việc duy trì các loại cây trồng truyền thống khó tạo bước đột phá về thu nhập, chị chủ động tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm từ những mô hình ở địa phương khác trước khi quyết định đưa cây chanh dây vàng ngọt vào trồng thử nghiệm.

Mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng truyền thống sang trồng thử nghiệm chanh dây vàng ngọt, chị Lý Thị Nguyệt đã bước đầu gặt hái được những thành quả tích cực.

Tháng 10/2025, trên diện tích hơn 2.000 m², chị trồng 400 gốc chanh dây. Sau khoảng 7 tháng chăm sóc, vườn cây bắt đầu cho thu hoạch. Đặc tính quả chín rải rác, luân phiên trên giàn giúp gia đình có thể thu hái nhiều đợt. Cứ khoảng 2 - 3 ngày, chị Nguyệt lại thu hái một lần, mỗi đợt đạt từ 20 - 30 kg quả. Với giá bán trung bình khoảng 50.000 đồng/kg, từ khi bắt đầu thu hoạch đến nay, mô hình đã mang về cho gia đình hơn 50 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc lựa chọn cây trồng mới, chị Nguyệt còn chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, chị sử dụng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá nông sản, kết nối khách hàng ngoài địa phương. Cách làm này giúp gia đình mở rộng kênh tiêu thụ, tiếp nhận phản hồi của người mua và từng bước tiếp cận thị trường rộng hơn.

Chị Nguyệt sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Chị Lý Thị Nguyệt chia sẻ: “Tôi thấy cây lúa, ngô cho hiệu quả kinh tế chưa cao nên đã tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi và quyết định trồng thử cây chanh dây vàng ngọt. Qua thực tế, cây sinh trưởng tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế nên thời gian tới tôi dự định mở rộng diện tích. Tôi cũng chủ động quảng bá, bán sản phẩm qua mạng xã hội, nhờ đó có thêm khách hàng, nhận được phản hồi về chất lượng quả và kết nối được với thị trường ngoài tỉnh”.

Cùng với khuyến khích người dân tìm hướng đi mới, Mường Hum chú trọng phát huy những lợi thế sẵn có, lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất.

Hiện toàn xã có hơn 110 ha chè, 21 ha cây dược liệu, 176,5 ha cây ăn quả và đàn lợn đen bản địa gần 4.000 con. Đây là những nguồn lực quan trọng để địa phương đa dạng hóa sinh kế, từng bước phát triển sản xuất hàng hóa.

Trong đó, cây chè có vị trí đáng kể trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, để cây chè thực sự trở thành nguồn thu ổn định, việc duy trì diện tích, nâng cao chất lượng nguyên liệu cần đi đôi với tổ chức thu mua, chế biến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Bởi đầu ra ổn định chính là yếu tố tạo động lực để người dân đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng và duy trì vùng nguyên liệu.

Cây chè có vị trí đáng kể trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân xã Mường Hum.

Gắn bó với hoạt động thu mua, chế biến chè tại địa phương, chị Trần Lan Phương, chủ cơ sở sản xuất, chế biến và thu mua chè Mường Hum đã góp phần kết nối sản phẩm của người dân với thị trường. Việc duy trì thu mua nguyên liệu tạo thêm đầu ra cho người trồng chè, góp phần giữ ổn định hoạt động sản xuất tại địa phương.

Ngoài ra, người dân Mường Hum còn mạnh dạn đa dạng hóa sinh kế thông qua chăn nuôi, trồng cây ăn quả và phát triển dịch vụ du lịch. Một số hộ đầu tư nuôi ngựa, nuôi vịt với quy mô phù hợp, tận dụng điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn sẵn có để tăng thu nhập; trồng lê Tai nung mở thêm hướng phát triển cây ăn quả có giá trị, khai thác lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng vùng cao. Cùng với đó, một số hộ phát triển homestay, đưa cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng thành lợi thế thu hút du khách. Sự đa dạng trong lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh đang giúp người dân mở rộng nguồn thu, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, đồng chí Phạm Anh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hum cho biết: Việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với học tập và thực hành theo Bác đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động lao động, sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân. Đến nay, toàn xã duy trì 13 mô hình kinh tế tiêu biểu, mỗi mô hình mang một thế mạnh riêng nhưng đều chung mục tiêu khai thác hiệu quả lợi thế địa phương.

Nhiều hộ dân đầu tư nuôi vịt với quy mô phù hợp, tận dụng điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn sẵn có để tăng thu nhập.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động Nhân dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, phù hợp với thổ nhưỡng; đồng thời chú trọng hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất rời rạc, gia tăng giá trị thu về trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.

Có thể thấy, ở Mường Hum, giá trị của việc học tập và thực hành theo Bác, nhất là học Bác về tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm được thể hiện rõ nét qua những chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi người dân chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp, mạnh dạn phát triển mô hình mới và biết khai thác thế mạnh sẵn có, tiềm năng địa phương từng bước được chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Đây cũng là nền tảng để Mường Hum đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo nên những đổi thay bền vững trên vùng cao.