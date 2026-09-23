Đội Tham mưu Phòng PC07: Đổi mới từ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, Đội Tham mưu luôn xác định chất lượng, tiến độ tham mưu có tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tập thể cán bộ, chiến sĩ không ngừng đổi mới phương pháp làm việc; tăng cường khai thác các phần mềm, hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn; từng bước số hóa hồ sơ, tài liệu; nâng cao hiệu quả tổng hợp, thống kê, theo dõi và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chính xác, kịp thời trong công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Hình ảnh giờ làm việc của cán bộ Đội Tham mưu.

Với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”, trước những nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu tiến độ cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụy, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Đội luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động phân công công việc phù hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm công việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với chuyển đổi số, cải cách hành chính được Đội Tham mưu xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Cán bộ, chiến sĩ chủ động rà soát quy trình công tác, đề xuất đơn giản hóa những khâu chưa thực sự cần thiết, hướng đến mục tiêu giải quyết công việc nhanh hơn, chính xác hơn, khoa học hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được Đội Tham mưu cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ hằng ngày. “Kỷ luật nhất” là chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; bảo đảm từng văn bản, báo cáo, số liệu tham mưu chính xác, đúng thời hạn, đúng quy định. “Trung thành nhất” được thể hiện bằng bản lĩnh chính trị, tinh thần tận tụy, trách nhiệm, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, đặt lợi ích chung và yêu cầu nhiệm vụ lên trên hết. “Gần dân nhất” được gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự thuận lợi và quyền lợi chính đáng của người dân, cơ quan, doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả công việc.

Đối với cán bộ làm công tác tham mưu, chuyển đổi số không chỉ là chuyển từ văn bản giấy sang văn bản điện tử mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương pháp và tác phong làm việc. Từ những công việc thầm lặng phía sau mỗi kế hoạch, báo cáo, chương trình công tác, cán bộ, chiến sĩ Đội Tham mưu Phòng PC07 đang từng ngày góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, hiệu quả.

Thời gian tới, Đội Tham mưu Phòng PC07 tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng số, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp và gần dân, góp phần cùng tập thể Phòng PC07 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.