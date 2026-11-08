Đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, mở ra giai đoạn phát triển mới

Ngày 7/11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Quyết định đổi tên trường. (Ảnh: Trung Ngãi).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long, cho biết việc đổi tên không đơn thuần là thay đổi về mặt hành chính mà là bước chuyển mang ý nghĩa chiến lược, phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, Nhà trường sẽ phát triển theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm, đồng thời tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp. “Đổi tên Trường không có nghĩa là bắt đầu lại, càng không phải thay đổi để xóa đi quá khứ, mà là kế thừa những giá trị truyền thống đã được vun đắp suốt 66 năm, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm sứ mạng của nhà trường trong giai đoạn mới”, Hiệu trưởng nhấn mạnh.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long phát biểu tại Lễ công bố. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo định hướng phát triển, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ tập trung triển khai 5 định hướng chiến lược gồm phát triển mô hình đại học đa ngành; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại gắn với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế.

Hướng đến năm 2045, nhà trường đặt mục tiêu trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghệ và kỹ thuật; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời phấn đấu thuộc nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh việc đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời khẳng định vai trò của ngôi trường duy nhất mang tên Vĩnh Long sau 66 năm xây dựng và trưởng thành.

Ông Nguyễn Minh Dũng đề nghị nhà trường tăng cường xây dựng Đảng, phát huy thế mạnh đào tạo công nghệ, kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn kết với doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn. Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu uy tín, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trung Ngãi).

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận những đóng góp của trường trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời biểu dương thành tích lần đầu được xếp hạng trong bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027.

Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng công nghệ, kỹ thuật gắn với nhu cầu nhân lực và doanh nghiệp; khai thác hiệu quả Tòa nhà Khoa học và Công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển vùng; chăm lo đội ngũ, đổi mới quản trị, mở rộng hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tạo điều kiện để Trường tham gia phát triển địa phương.

Thứ trưởng cũng mong đội ngũ giảng viên giữ vững tâm huyết, sinh viên chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, nghiên cứu, sáng tạo và phát huy trách nhiệm với cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế nhà trường và đóng góp cho sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long và đất nước.