Cách đổi tên TikTok bằng điện thoại, máy tính tiện lợi.

Nếu muốn thay đổi diện mạo tài khoản, người dùng có thể cập nhật tên TikTok và ID một cách dễ dàng. Thao tác này thực hiện nhanh trên điện thoại hoặc máy tính, kèm những lưu ý quan trọng cần biết.

Hướng dẫn thay tên TikTok trên điện thoại

Thay đổi tên TikTok trên điện thoại là thao tác đơn giản, không mất nhiều thời gian. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để cập nhật tên hiển thị trên tài khoản.

Bước 1: Truy cập hồ sơ TikTok

Trước tiên, mở ứng dụng TikTok trên điện thoại rồi nhấn vào mục Hồ sơ nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Tiếp đến, chọn biểu tượng cây bút bên dưới ảnh đại diện để mở phần chỉnh sửa thông tin cá nhân. Tại đây, TikTok sẽ cung cấp nhiều nội dung có thể cập nhật như tên, tên người dùng, ảnh đại diện và tiểu sử.

Truy cập hồ sơ TikTok.

Bước 2: Cập nhật tên hiển thị

Trong giao diện chỉnh sửa, chọn mục Tên, sau đó xóa tên đang sử dụng và nhập tên mới theo mong muốn. Sau khi kiểm tra lại thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất. Tên mới sẽ được TikTok cập nhật trực tiếp trên trang cá nhân. Bạn có thể đặt tên thật, biệt danh hoặc một tên khác phù hợp với mục đích sử dụng tài khoản.

Cập nhật tên hiển thị.

Hướng dẫn thay đổi tên TikTok trên máy tính

Không cần dùng điện thoại, bạn vẫn có thể chỉnh sửa tên TikTok trực tiếp trên máy tính thông qua trình duyệt. Cách thực hiện tương đối đơn giản và có thể áp dụng trên cả Windows lẫn MacBook.

Bước 1: Mở trang cá nhân TikTok

Đầu tiên, truy cập website TikTok và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó, nhấn vào ảnh đại diện rồi chọn Xem hồ sơ (View Profile) để chuyển đến trang cá nhân. Đây cũng là nơi bạn có thể quản lý và cập nhật các thông tin của tài khoản.

Mở trang cá nhân TikTok.

Bước 2: Truy cập phần chỉnh sửa thông tin

Khi đã vào trang cá nhân, tìm và nhấn Sửa hồ sơ (Edit Profile). Giao diện chỉnh sửa sẽ hiện ra với các thông tin như tên, tên người dùng, ảnh đại diện và tiểu sử để bạn thay đổi khi cần.

Truy cập phần chỉnh sửa thông tin.

Bước 3: Nhập tên mới và lưu lại

Tiếp theo, tìm mục Tên (Name), nhấn vào tên hiện tại rồi xóa nội dung cũ. Nhập tên mới mà bạn muốn sử dụng, kiểm tra lại thông tin và chọn Lưu (Save). Sau khi hoàn tất, tên hiển thị mới sẽ được cập nhật trên trang cá nhân TikTok.

Nhập tên mới và lưu lại.

Trên đây là hướng dẫn cách đổi tên TikTok trên điện thoại và máy tính với các bước thực hiện đơn giản. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng cập nhật tên hiển thị hoặc ID TikTok phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.