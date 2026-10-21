Đổi tên Festival quốc tế cồng chiêng: Gia Lai giữ nguyên quy mô, điểm hẹn hoa dã quỳ sẵn sàng bùng nổ

Sự kiện Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai được đổi tên, tuy nhiên không làm thay đổi nội dung của các hoạt động thuộc Lễ hội

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi các sự kiện, hoạt động VHTTDL, hội nghị, hội thảo và các hoạt động có liên quan trong quý IV năm 2026 và giới thiệu các hoạt động trong Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

Điều chỉnh tên gọi để phù hợp thực tế

Tâm điểm của chuỗi hoạt động cuối năm là sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11. Đây cũng được xem là điểm nhấn thu hút khách du lịch cuối năm 2026 ở phía Tây tỉnh.

Liên quan đến tên gọi, quy mô và tính chất sự kiện Festival cồng chiêng, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi ban hành kế hoạch tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã gửi thư mời đến Đại sứ quán 11 nước, khu tự trị; gửi công văn đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ mời các đoàn quốc tế cử nghệ nhân cồng chiêng tham gia Festival.

Tuy nhiên, sắp đến thời gian diễn ra sự kiện nhưng tỉnh chưa nhận được đăng ký tham gia của quốc gia nào. Bởi vậy, để kịp thời triển khai các hoạt động liên quan và đảm bảo sự kiện được diễn ra theo kế hoạch, cũng như thời điểm đẹp nhất của hoa dã quỳ ở khu vực núi lửa Chư Đang Ya, vì thế UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi các sự kiện, hoạt động VHTTDL, hội nghị, hội thảo và các hoạt động có liên quan trong quý IV năm 2026

Theo đó, sự kiện từ Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai được đổi thành Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

“Toàn bộ nội dung hoạt động của chuỗi sự kiện vẫn được diễn ra theo kế hoạch. Việc thay đổi tên gọi nhằm nhấn mạnh quy mô, thành phần tham gia sự kiện, hoàn toàn không làm thay đổi nội dung của các hoạt động thuộc Lễ hội”, bà Lịch khẳng định.

Kỳ vọng kích cầu du lịch cuối năm

Theo UBND tỉnh Gia Lai kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động VHTTDL, thương mại và trải nghiệm đặc sắc diễn ra trong quý IV năm 2026, nhằm tạo cao trào khép lại thành công Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề chung “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng – Chạm hồn Tây Nguyên”.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung những sự kiện nổi bật như: Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026; Chương trình Giao lưu Bóng đá quốc tế (Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cúp 2026; chuỗi sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức APEC (ISOM); chuỗi sự kiện Xúc tiến du lịch - liên kết thị trường - đón khách quốc tế và chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Vẻ đẹp của núi lửa Chư Đang Ya

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết, chuỗi sự kiện có tính liên kết cao nhằm thu hút nhân dân, du khách, doanh nghiệp và truyền thông, qua đó gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch.

Đồng thời, lan tỏa hình ảnh Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, giới thiệu các giá trị văn hóa độc đáo, cảnh quan thiên nhiên, nông sản, cà phê và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, đánh giá toàn diện công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời xây dựng các mô hình sự kiện có khả năng duy trì thường xuyên để chuyển tiếp hiệu quả sang năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Tại sự kiện Festival cồng chiêng Gia Lai 2026, sẽ diễn ra lễ trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với “Bộ cồng chiêng Kơ Đơ” và “Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú”.