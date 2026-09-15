Đổi tên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 5796/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc triển khai chuyển đổi tên gọi, từ hôm nay, đơn vị chính thức mang tên Cục An ninh mạng.

Ngày 28/8/2014, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng, trực thuộc Bộ Công an. Thời điểm đó, Trung tướng Hoàng Phước Thuận được giao giữ chức Cục trưởng.

4 năm sau, Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đổi tên thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trung tướng Nguyễn Minh Chính đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng.

Ngày 15/9/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lại đổi về tên ban đầu là Cục An ninh mạng. Trung tướng Lê Xuân Minh giữ chức Cục trưởng.