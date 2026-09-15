Đổi tên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 5796/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc triển khai chuyển đổi tên gọi, từ hôm nay, đơn vị chính thức mang tên Cục An ninh mạng.

Việc đổi tên được thực hiện theo Nghị định số 10/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được đổi tên thành Cục An ninh mạng. Ảnh: CACC

Ngày 28/8/2014, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an. Trung tướng Hoàng Phước Thuận được giao giữ chức Cục trưởng.

4 năm sau, Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đổi tên thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trung tướng Nguyễn Minh Chính đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng.

Đến ngày 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao một lần nữa đổi tên thành Cục An ninh mạng. Trung tướng Lê Xuân Minh giữ chức Cục trưởng.

Cũng trong ngày 15/9, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu trên cơ sở hợp nhất Cục Công nghệ thông tin với Cục Viễn thông và cơ yếu. Đơn vị mới có 12 đơn vị cấp phòng, do Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết làm Cục trưởng.