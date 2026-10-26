Đổi tên chưa lâu, chứng khoán Kirin báo lỗ đậm quý III/2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kirin (UPCoM: CSI) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính cho quý III/2026. Theo đó, công ty vừa khép lại quý III với bức tranh kinh doanh kém sắc khi rơi vào cảnh thua lỗ.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, CSI ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 14,67 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với mức lãi 7,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, công ty báo lỗ ròng 26,43 tỷ đồng, thụt lùi so với khoản lãi hơn 10,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này là do lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng cao. Cụ thể chi phí lỗ FVTPL trong quý III lên tới 26,27 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 12 tỷ đồng của cùng kỳ 2025. Trong đó, khoản lỗ do chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL đạt 17,8 tỷ đồng, tăng đáng kể so với 11,33 tỷ đồng của Quý III/2025. Bên cạnh đó, khoản lỗ từ việc bán các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận hơn 8,41 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với mức 755 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng doanh thu hoạt động của công ty trong Quý III/2026 chỉ đạt 18,76 tỷ đồng so với mức 28,1 tỷ đồng của Quý III/2025. Chính sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí kể trên đã trực tiếp đẩy kết quả hoạt động chung của công ty rơi vào trạng thái thua lỗ.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của công ty tại thời điểm 30/9/2026 đạt 156,9 tỷ đồng, giảm hơn 20 tỷ so với mức 179,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm ở các khoản tiền và tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL).

Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 149,8 tỷ đồng. Trong đó tài sản tài chính FVTPL là khoản mục lớn nhất với 95,78 tỷ đồng, chiếm hơn 61%. Tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm đáng kể chỉ còn 34,67 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng tài sản. Trong khi đó, tài sản dài hạn đóng góp 7,11 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản cầm cố, ký quỹ dài hạn và tài sản cố định.

Về nguồn vốn và vốn chủ sở hữu, những khoản lỗ liên tiếp trong năm đã trực tiếp ăn mòn vốn chủ sở hữu của công ty, khiến chỉ tiêu này giảm từ 173,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 147,07 tỷ đồng vào cuối kỳ. Sự sụt giảm này xuất phát từ việc lợi nhuận chưa phân phối chuyển từ trạng thái dương 5,5 tỷ đồng sang trạng thái âm 20,93 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Kirin giảm từ 173,5 tỷ đồng đầu năm xuống còn 147,07 tỷ đồng cuối kỳ (Ảnh minh hoạ).

Bước qua giai đoạn kinh doanh nhiều thử thách, công ty đang quyết tâm tái định vị thương hiệu. Cụ thể, ngày 3/6/2026, UBCKNN đã cấp giấy phép điều chỉnh để công ty chính thức đổi tên từ Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam sang Kirin Securities từ ngày 3/7/2026.

Trong chiến lược dài hạn tới đây, CSI sẽ từng bước dịch chuyển từ mô hình dịch vụ chứng khoán truyền thống sang vị thế người đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình đầu tư và quản lý tài sản. Tệp khách hàng mục tiêu của công ty cũng được mở rộng toàn diện, hướng tới từ nhà đầu tư cá nhân, phân khúc khách hàng có tài sản lớn cho đến các định chế tài chính trong và ngoài nước.