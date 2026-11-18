Giải pháp này giúp duy trì đà xuất khẩu trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào các siêu tàu chở dầu khiến lượng tàu lớn – vốn giữ vai trò chủ lực trên tuyến vận tải này – ngày càng khan hiếm.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo công ty phân tích dữ liệu năng lượng Vortexa, khối lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này bằng tàu cỡ Suezmax (sức chở khoảng 1 triệu thùng) và Aframax (chở được khoảng 600.000 thùng) đã tăng lên trong hai tháng qua, chạm mức cao nhất trong khoảng thời gian diễn ra chiến sự tại Trung Đông là hơn 2 triệu thùng/ngày vào tháng 10. Con số này đã góp phần nâng tổng lượng xuất khẩu dầu hằng ngày qua khu vực này lên 11,4 triệu thùng – mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Hoạt động vận tải dầu thô ra khỏi Vịnh Ba Tư trong thời gian diễn ra cuộc chiến Mỹ - Iran từ trước tới nay chủ yếu dựa vào các siêu tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) – loại tàu có sức chở lên tới 2 triệu thùng. Theo hãng môi giới tàu biển BRS Shipbrokers, các tàu VLCC chiếm tới 72% lượng tàu qua lại Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, loại tàu này đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công tại Trung Đông khiến một số tàu phải ngừng hoạt động.

Giới môi giới tàu biển và các nhà giao dịch cho biết việc sử dụng các tàu Suezmax và Aframax đã giúp đảm bảo hoạt động xuất khẩu của vùng Vịnh duy trì ở mức ổn định. Những con tàu này có sức chở chưa bằng một nửa so với tàu VLCC và chủ yếu được sử dụng để bốc dỡ hàng hóa từ Iraq (I-rắc), Kuwait (Cô-oét) và Qatar (Ca-ta). Sau khi đi qua Eo biển Hormuz, các tàu chở dầu này sẽ chuyển tải dầu thô sang những tàu khác hoặc đi thẳng tới các cảng nhập khẩu, thường là ở Ấn Độ.

Các tàu cỡ nhỏ này có mức chi phí vận tải thấp hơn đáng kể. Dù chuyên chở lượng dầu thô ít hơn, nhưng giá cước thuê siêu tàu chở dầu đã tăng nhanh hơn nhiều so với các loại tàu chở dầu khác kể từ khi chiến sự bùng nổ. Giới môi giới tàu biển ước tính giá cước thuê một tàu Suezmax chạy tuyến từ Vịnh Ba Tư đến Trung Quốc chỉ tương đương khoảng 1/3 đến gần một nửa so với mức giá cước đối với một tàu VLCC trên cùng hải trình.